卓榮泰：台電與核三原設計廠簽MOU 提供安檢及未來技術服務

立法院新會期開議，行政院長卓榮泰今天赴立法院進行施政報告表示，核管法修法過後，目前台電已與核三廠的原設計廠商簽署MOU，未來面對新式核能如SMR（小型模組反應爐）等，會在核安無虞、核廢有解、社有共識三前提下，保持開放態度。

卓榮泰今天上午赴立法院進行施政報告，各界關注政院能源政策。卓榮泰表示，台電針對核二、核三廠，將依法定程序提再運轉計畫，並啟動自主安全檢查，目前台電已與核三廠的原設計廠商簽署MOU，將提供台電安全檢查及未來相關技術服務。

對於未來是否啟用核能？卓榮泰表示，未來如何面對新式核能如SMR、核融合等技術，會在「核安無虞」、「核廢有解」以及「社會有共識」的前提下，保持開放態度，全面接觸各式先進技術的討論，讓產業及國人安心，確保能源充足且穩定供應。

在發展綠能方面，卓榮泰表示，多元發展綠能是政府推動二次能源轉型政策的首要任務，未來將持續推動「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，在離岸風電部分，於台中港建置的「離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）」正式啟用，預計明年將再完成新建4座雷達站，並介接6個風場的自動辨識系統。

卓榮泰還預告，為推動政策，行政團隊會落實各項法制工作，包括修訂都市更新建築容積獎勵辦法、都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法、外國技術人力工作資格及許可管理辦法、產業創新條例、歡迎台商回台投資行動方案審查作業要點、根留台灣企業加速投資行動方案審查作業要點、中小企業加速投資行動方案審查作業要點、中小企業加速投資貸款要點、再生能源憑證實施辦法、電業法等。

而在勞動方案方面，卓榮泰表示，跨國勞動力精進方案已在今年元旦起正式施行、外國專業人才延攬及僱用法也已經上路。外籍家庭幫傭政策也在最後研議階段，以減輕家庭照顧壓力，把勞動力留在職場，並且以弱勢家庭及高需求者為優先。

卓榮泰也預告，政府將加速推動以住戶為主體的「都市更新」，放寬容積獎勵1.5倍的上限，除了翻轉逐項條件疊加的計算方式，同時也會進一步增加容獎，鼓勵捐贈社會住宅、青年宅或婚育宅者，再加碼50%。