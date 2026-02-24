影／民進黨團萬年總召柯建銘交棒 由蔡其昌接任
立院新會期民進黨立院黨團萬年總召柯建銘終於換人，最終並未經過投票，而是由柯建銘出面宣布由蔡其昌接棒，新任幹事長由莊瑞雄擔任，新任書記長只有范雲一人登記，也順利當選。至於柯建銘在卸下總召職位後，是否變成一名陽春立委，據民進黨內人士表示，將考驗黨主席賴清德的政治智慧。
根據過往的經驗，黨團總召都是屬於共識決的形式，儘管大部分綠委都希望世代交替，但也盼順利協調，動用投票解決會讓黨團成員很為難，今天中午的黨團會議到最後一刻，終於由柯建銘主動宣布由蔡其昌接棒，化解一場黨內紛爭。
民進黨立院黨團新任總召蔡其昌表示，「我特別要謝謝柯總召，願意站在傳承未來新接班團隊、世代接班的概念底下，謝謝總召的成全。這是一個重擔，我們如果有遇到一些重大的挑戰，或者一些疑難雜症，柯總召都是我們最好的顧問。」
