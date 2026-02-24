【重磅快評】「萬年總召」退場 德意志貫穿民進黨團

立法院新會期今天開議，民進黨立法院黨團總召人事大地震，新系大將蔡其昌推倒「萬年總召」柯建銘。「柯下蔡上」不只是一場人事更迭，更是翻開執政黨權力重整的新頁，「老柯退場」更代表賴清德總統的「德意志」將直接貫穿民進黨團。

民進黨團昨發出開會通知，祭出「強制動員令」要求全員出席今天上午黨團會議，在黨內一面倒的情勢下，黨團改組最終沒有經過投票，而是經由推舉產生，民進黨團新會期幹部改組出爐，總召蔡其昌、幹事長莊瑞雄、書記長范雲。

長期以來，老柯被視為民進黨團的「定海神針」。自扁政府時期一路走來，他歷經朝野攻防、國會衝突與重大法案協商，是黨內少數熟稔議事規則、善於政治折衝的老將，卻難以擺脫盤根錯節的政治糾葛。

民進黨極少數立委的在野年代，柯建銘以強硬杯葛、議事攻防聞名，戰功彪炳；在蔡政府完全執政時期，他則是政策護航的重要防線，對預算、法案進度拿捏精準。某種程度，「柯總召」象徵永遠的「當權派」，代表的是不只是黨團的意見、更是府院黨的意志。

然而，政治人物的價值，往往與時代需求緊密相連。2024年總統與立委大選後，民進黨面臨朝小野大的劣勢，國會不再是單邊主導的場域，身為大罷免的重要推手，柯建銘當然要扛下主戰責任，「成也老柯、敗也老柯」。

時序進入2026年，台灣內外情勢緊迫，關稅、軍購壓力接踵而來，當對抗老路不可行，民進黨對國會戰略的調整也浮上檯面。在這樣的氛圍下，「萬年總召」既代表經驗、也代表包袱，成為「可割可棄」的標靶。

柯建銘在大罷免的角色，無疑成為檢討焦點。罷免戰被部分基層視為動員失準、節奏錯判的政治豪賭，結果未如預期，更加深支持者焦慮，黨內需要有人下台承擔政治責任，層峰才能繼續在舞台上發光發熱。「柯下蔡上」不只是世代交替，更是一種責任切割。

出身新系的蔡其昌與各派系交好，歷任立法院副院長，風格相對圓融，對跨黨協商與制度運作有實務經驗。由於與賴總統關係密切，這一齣「換柯」大戲自然被解讀為「信賴團隊」進一步貫穿黨團權力核心。黨中央與黨團直接連動，總統對國會路線的掌握度也可能提高，可以主導後續國情報告攻防。

過去柯建銘在黨內擁有高度自主性，能以個人威望協調派系、拍板定案；未來在蔡其昌領軍下，是否轉為更制度化、團隊式運作，仍待觀察。可以確定的是，賴政府若要在朝小野大局面中推動政策，勢必需要更精細的協商策略，而非固執地動員對抗。

不過，柯建銘並非一夕之間「可割可棄」。他在國會累積的人脈與議事經驗，仍是民進黨的重要資產，若僅以人事替換作為改革象徵，而未調整國會戰略與溝通節奏，民進黨團改選的紅利恐怕有限。

總體而言，柯建銘的退位，標誌著一個強人型國會操盤時代的告終；蔡其昌的上位，象徵賴清德時代的國會權力重組。德意志若能有效整合黨團、行政與政策節奏，將有助於穩定執政；但若國會協商再度陷入僵局，責任也更難切割。當權力更集中於總統手上，政治成敗的歸屬也將更加明確。