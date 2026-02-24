新北校園命案定讞 藍委擬提修法補漏洞

新北校園命案定讞，被害者家屬質疑少事法保護加害人。國民黨立委柯志恩今天表示，她將提出少事法部分條文修正草案，提高假釋門檻，填補現行高風險少年案件的漏洞，回應被害人家屬的哀痛與社會對安全網的集體焦慮。

民國112年12月25日，新北某國中學生遭同校學生以彈簧刀刺死，二審加重判行凶少年12年、少女11年有期徒刑。高檢署認量刑過輕提起上訴，最高法院日前駁回上訴，全案確定。被害者家屬控訴司法不公輕判，質疑少事法保護加害人。

國民黨立委柯志恩今天發布新聞稿指出，校園割喉案被害家屬的每一滴眼淚，已曝露現行法規的嚴重缺失。她擬提出「少年事件處理法部分條文修正草案」，修法並非盲目追求嚴刑峻法，而是在維持「教化優先」的前提下，填補現行高風險少年案件的漏洞，以科學化審查與長效期監督，回應被害人家屬的哀痛與社會對安全網的集體焦慮。

柯志恩表示，現行少事法對所有少年犯罪採取一致的教化邏輯，但在面對故意殺人、重傷致死、加重強制性交等極端暴力事件時，現有的保護機制已明顯出現漏洞。

柯志恩指出，修法特別增訂明確界定「重大暴力犯罪」範疇，確保修法對象僅限於極少數高風險個案，避免對一般輕微違法少年造成過度懲罰的標籤化效應。

針對現行少年犯服刑1/3即可假釋的爭議，柯志恩表示，她提出三項修補，提高假釋門檻，針對重大暴力犯罪，假釋門檻由1/3提高至2/3 。強制要求假釋申請需檢附最近2年內心理鑑定與再犯風險評估，由專家證明已無社會危險性，並明定審查程序應聽取被害人或其家屬意見。

柯志恩指出，考量腦科學研究指出，人類神經發展與衝動控制能力多於20歲後方趨成熟，她也提出修法，將重大暴力案件的假釋監督期間，由現行的23歲延長至25歲。在監督期間，授權法院可施以電子監控、定期心理治療及風險追蹤。期能透過科技輔助，協助這些少年平穩過渡至成年，防止其再次落入犯罪淵藪。

柯志恩表示，每一個破碎的家庭背後都是無法挽回的傷痛，不應讓家屬在失去親人後，還要終日陷於驚恐，害怕犯罪者出獄後可能帶來的報復威脅。身為立法者，有責任在教化少年與守護社會安全之間找回平衡。

柯志恩指出，在立法院新會期提出少年事件處理法部分條文修正草案，即是展現對社會安全網補強的決心，呼籲朝野共同支持，更期盼行政院盡速提出對案併案審查，別讓制度缺陷成為被害家屬的痛苦，以及日後社會安全的未爆彈。