出國詐騙仍猖獗 外交部：急難救助絕非海外違法行為的善後機制

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部亞東太平洋司司長林昭宏。記者張文馨／攝影
外交部亞東太平洋司司長林昭宏今在外交部例行記者會呼籲，國人切勿濫用免簽待遇赴國外從事非法工作，以免損耗國家資源並面臨跨境遣送風險，急難救助絕非海外違法行為的善後機制；近日接獲多起通報，仍有少數國人利用免簽入境泰國之便，轉往緬甸及柬埔寨等地詐騙園區，亦或利用免簽待遇入境韓國，從事非法活動，已引發泰韓執法機關高度關注。

林昭宏說，我國駐外館處在合法範圍內多次協調當地機關成功攔阻部分個案，仍有國人經勸導並告知風險後，仍執意前往詐騙園區，甚至刻意規避官方協助；更有甚者，部分當事人及其家屬事前已知將赴海外從事灰色甚至非法產業，卻在當事人受困後，要求政府動用大量外交及警政資源進行救援。

林昭宏表示，急難救助絕非海外違法行為的善後機制，若國人明知風險仍執意前往，相關後果與責任難以完全歸由政府承擔。

林昭宏說，全球目前已有62國與中國簽署引渡條約、67國簽署刑事司法互助協議，外交部注意到，近期曾有國人在海外犯罪服刑期滿後，卻遭當地國依據相關條約通知中國駐地使領館，引發我國人可能遭遣送至中國的事件；因此，外交部要提醒，若在海外涉及犯罪，除需面對當地司法審判，更可能面臨被移送至中國的法律風險，後果極為嚴重。

林昭宏指出，在亞太區域，這些「被送中」的案例集中在緬甸、柬埔寨和泰國，我在當地從事詐騙活動的國人在服刑結束後，又被當地政府遣送到中國去；駐外館處與當地檢警單位全力合作，希望台灣民眾服刑完畢後，能順利遣送返台。

