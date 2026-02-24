卓榮泰喊話立院 國家安全不能等、不能再擋

快訊

中央社／ 台北24日電

立法院新會期今天開議，行政院卓榮泰在施政報告向立法院喊話，「沒有國，哪有家；沒有國，哪有黨。國家安全不能等，也不能再擋」，呼籲朝野以國家利益優先，通過強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例、115年中央政府總預算案。

卓榮泰同時向朝野立委強調，對中華民國國家的唯一效忠、對中華民國憲法的唯一忠誠，是全體國民，尤其是所有公職人員最基本的國家信仰。這份信仰必須出於主動與真誠，這份信仰不容打折，也不容有任何瑕疵，更不要測試國家法律的底限。

卓榮泰上午率領行政院各部會首長赴立法院進行施政方針報告並備質詢，以「更開放、更富強、更安全、更公平的台灣」4大面向進行施政報告。

針對更開放的台灣，卓榮泰說，政府將實踐更開放的土地政策、創造更開放的金融環境、百工百業需要更開放的勞動力方案、民生及產業都需要更開放的能源政策，還要更開放的法規命令。

卓榮泰指出，政府對「國有平地耕地」以及「國有邊際養殖用地」兩類土地，重啟公地放領政策，更將加速推動以住戶為主體的都市更新，放寬容積獎勵1.5倍上限，同時進一步增加容獎，鼓勵捐贈社會住宅、青年宅或婚育宅者，再加碼50%。

卓榮泰表示，政府參酌美國「天才法案」（GENIUS Act），正積極推動「虛擬資產服務法」立法；研議發行穩定幣等虛擬資產業務，達到產業發展、強化監管、對標國際趨勢。

對各界關注的能源政策部分，卓榮泰說，「多元發展綠能」是政府推動二次能源轉型政策的首要任務，未來將重點持續推動「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」。

卓榮泰表示，核管法修法過後，台電針對核二、核三廠，將依法定程序，提送再運轉計畫，並啟動自主安全檢查，目前台電已與核三廠的原設計廠商簽署MOU，將提供台電安全檢查及未來相關技術服務。面對新式核能如SMR、核融合等技術的發展，政府將在「核安無虞」、「核廢有解」及「社會有共識」前提下，保持開放態度，全面接觸各式先進技術的討論，讓產業及民眾安心，確保能源充足且穩定供應。

卓榮泰也揭示政府未來推動的法案，包括都市更新建築容積獎勵辦法、都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法、外國技術人力工作資格及許可管理辦法、產業創新條例、歡迎臺商回臺投資行動方案審查作業要點、根留臺灣企業加速投資行動方案審查作業要點、中小企業加速投資行動方案審查作業要點、中小企業加速投資貸款要點、再生能源憑證實施辦法、電業法。

卓榮泰指出，「行政院開放政府國家行動方案推動小組」會持續與公民社會合作，完成個資管理透明化、跨部會資料開放與公共程式發展等目標，打造多元、透明、公私協力的開放政府。

在更富強的台灣部分，卓榮泰表示，政府將以13項戰略產業，作為國家未來發展的重點，包括半導體產業、人工智慧、矽光子與量子等關鍵技術、AI機器人、軍工產業、安控產業、次世代通訊產業、關鍵礦物、生技醫療、基礎公共建設及都市更新、文創產業，及兆元觀光產業。

卓榮泰結語指出，新會期開始，呼籲朝野不分黨派，以國家利益優先，通過行政院版「財政收支劃分法」草案，讓經濟更安全；通過「115年度中央政府總預算案」，讓社會更安全；通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，讓國家更安全。

卓榮泰表示，台灣本身就是一支國家隊，朝野來自不同政黨，對內可以競爭，對外必須團結。在每一個位置守護國家，在每一次出擊為國家拚出最好的成績。

現在的台灣是中華民國最好的年代，台灣必將站上世界的高峰。

他堅信，全新啟動的國家總路線，一定會讓中華民國台灣更開放、更富強、更安全，台灣一定要成為更文明的社會、更公平的國家。「我們不怕挑戰，挑戰可以創造未來」，「我們不怕競爭，競爭可以壯大台灣。」

