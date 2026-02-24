川普關稅無效 鄭麗君：我方立場非重啟談判 盼不影響最佳待遇

美國聯邦最高法院判決對等關稅違法失效，外界關切是否應該重啟談判。行政院副院長鄭麗君指出，我方立場並非重啟談判，而是基於既有的談判成果，與美方保持密切聯繫，確保已經取得的相對優勢與最佳待遇不因政策變動而受影響。

美國對等關稅違法失效，外界質疑已經簽署的對等貿易協定（ART）究竟還有何效力？並有是否應該重啟談判的爭議。美國總統川普在社群平台發文，警告任何國家若想要趁機「耍花樣」，將面臨更高的關稅懲罰。

鄭麗君表示，產業界關切如何確保ART已經取得的相對優勢，這也是政府未來要努力的目標，針對美方未來的政策工具，我方會密切聯繫，確保相對優勢和待遇的結果不變。

鄭麗君強調「這不是重啟談判」，積極了解如何在既有ART的相對優勢基礎上，進一步了解美方後續法律政策工具的安排之下，能持續確保我國產業取得鄉退優勢及最佳待遇，確保國家及產業的最大利益。

鄭麗君說，美方正在研議（IEEPA）法源失效後的替代法律工具，我方已第一時間展開聯繫，美方初步回應指出，正進行內部法律政策重建，待完成後將向已簽署貿易協議國家進行說明。現階段美方透過「122條款」對全球課徵附加關稅，這項措施無須調查即可啟動，屬於臨時性、過渡性的安排，具有一致適用各國的性質。

她指出，業者可能會認為ART談妥的「15%不疊加MFN」優勢，沒有在122條款行政命令中反映出來，不過這是全球暫時過渡性安排，沒有反映簽署國、未簽署國的差異性。不過美方政策未來還有變動性。

鄭麗君說，她推測美方先以122條款為過渡性措施，後續無論如何安排結果，應該會反映出已簽署國和未簽署國，依達成共識的程度高低而有所不同。台美已洽簽的ART是一個有利基礎，我方要鞏固好的結果，要在後續變動中和美方保持聯繫，要確保產業取得的相對優勢和最佳待遇。