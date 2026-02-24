鄭麗文：適當時機徵召李四川戰新北 藍白合作同時展開
備戰2026，國民黨主席鄭麗文今天表示，會在適當時機完成在中常會徵召台北市副市長李四川參選新北市長的程序，同時也會展開藍白合作的平台與遊戲規則的建立。
2026九合一選舉
鄭麗文今出席台北市新春團拜前受訪表示，國民黨與民眾黨主席黃國昌一直有非常暢通的溝通。除了新北市，宜蘭縣部分，2月底會完成內參民調，產生國民黨候選人後，也會展開藍白合的協調。另在嘉義市方面，很快會完成人選徵召的程序。
鄭麗文說，宜蘭、新北、還有嘉市的國民黨人選徵召完畢之後，會展開藍白合作平台的溝通跟協調，透過兩黨所同意的機制，產生藍白共推的候選人。
鄭麗文致詞時也說，新的一年從首都出發，「北北基桃定江山」，最前瞻、進步、貼心的市政發展，北北基桃聯手大團結，絕對可以開創台灣新的未來。她也感謝台北市「願意放人」，不讓李四川有休息機會，一定要讓輝達簽約順利完成，隨即宣布參選。馬年國民黨要一馬當先，期許年底選舉票源滾滾，開出紅盤，全面大贏。
