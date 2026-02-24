擁抱交棒 柯建銘卸萬年總召 蔡其昌接掌民進黨團
立法院新會期開議，民進黨立院黨團今改選新幹部，與會人員表示，內部氣氛融洽，且沒有投票，以推舉為主，最終決定黨團總召為蔡其昌、幹事長莊瑞雄、書記長范雲。且柯建銘也與蔡其昌擁抱交棒，民進黨立委紛紛高喊「柯建銘讚、蔡其昌讚、民進黨讚！」
據悉，昨天中午在柯建銘邀集下，有登記幹部的蔡其昌、范雲，以及現任幹部鍾佳濱、陳培瑜已先行碰面。據轉述，現場氣氛未如外界想像的劍拔弩張，但也未觸及「深水區」，會中僅確定柯、蔡仍維持參選總召的意願，並未協調出結果。
民進黨團新任總召蔡其昌表示，謝謝柯總召成全，這是重擔，相信內部會團結合作，而柯總召在黨團遇到重大挑戰或疑難雜症時，會是我們最好的顧問，彼此會維持著良好關係。
綠委李坤城說，在外面聽到裡面很大歡呼聲，大家喊柯建銘總召加油、蔡其昌加油，氣氛非常和氣。
