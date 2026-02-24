快訊

宜蘭近海規模5.6地震2縣市收國家警報 氣象署：去年東部海域規模7餘震

台股站穩34,700點大關！五天狂飆2,917點、台積電再創天價

Gemini超調皮！他請AI整理YouTube網址竟被「瑞克搖」 遭識破還裝無辜

外交部：勿濫用免簽待遇赴海外從事非法工作 以免面臨跨境遣送風險

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部近期接獲多起通報，顯示仍有少數國人利用免簽入境泰國之便，隨即轉往緬甸及柬埔寨等地詐騙園區，亦或利用免簽待遇入境韓國，從事電信詐騙、網路博弈及車手等非法活動。

此類行徑已引起泰國及韓國政府執法機關高度關注，不僅嚴重損害我國國際形象，更對我國駐外館處與當地警政、移民機關的互信合作造成負面影響。外交部日前已提醒並鄭重呼籲國人切勿心存僥倖，濫用免簽待遇從事任何違法行為，以免觸法並危及自身安全。

外交部指出，雖然我國駐外館處在合法範圍內多次協調當地機關成功攔阻部分個案，但仍有國人經勸導並告知風險後，仍執意前往詐騙園區，甚至刻意規避官方協助。

更有甚者，依據我國警政機關案例顯示，部分當事人及其家屬事前已知將赴海外從事灰色甚至非法產業，卻在當事人受困後，要求政府動用大量外交及警政資源進行救援。外交部強調，政府提供的急難救助係基於人道關懷與有限的公共資源，絕非海外違法行為的善後機制。若國人明知風險仍執意前往，相關後果與責任難以完全歸由政府承擔。

外交部特別提醒，全球目前已有62國與中國簽署引渡條約、67國簽署刑事司法互助協議，外交部注意到，近期曾有國人在海外犯罪服刑期滿後，卻遭當地國依據相關條約通知中國駐地使領館，引發我國人可能遭遣送至中國的事件。因此，外交部要提醒國人，若在海外涉及犯罪，除需面對當地司法審判，更可能面臨被移送至中國的法律風險，後果極為嚴重。

外交部在此重申，國人應審慎過濾海外高薪工作招募資訊，切勿輕信網路不明仲介。家屬與親友亦請善盡勸阻之責，共同防範國人誤入歧途。唯有國人自律自重，方能維護得來不易的免簽待遇及國家整體形象，並同時避免個人、家庭與社會付出難以挽回的代價。

免簽 中國 電信詐騙

延伸閱讀

泰國意外降稅效應 台達電旗下泰達電市值衝破千億美元

荷蘭新任總理葉騰就職 外交部：持續深化各領域合作

美大使引聖經稱「以色列可占整個中東」 阿拉伯等14國撻伐

日本自駕出意外 外交部：2受傷國人治療後已離開醫院

相關新聞

軍購特別條例立院要動了 朝野簽字同意3月6日付委

軍購特別條例草案討論多時，立法院今天院會時協商，朝野黨團同意包括行政院版、民眾黨立法院黨團及其它相關版本都列入3月6日第...

點名總預算等三大案盼立院盡速通過 卓榮泰藉WBC喊團結：台灣是一隊

行政院長卓榮泰今在立法院發表施政報告時說，很高興剛剛協商看到政院版的軍購特別預算條例草案看到付委曙光，他呼籲，新的會期開...

嘉市長選戰藍白合露曙光 藍營主委：鄭光宏不選推翁壽良與白營協商

嘉義市長選戰升溫，民進黨提名立委王美惠參選，民眾黨由前立委張啓楷迎戰。原本卡關藍白合作，農曆年後出現轉折，國民黨市黨部主...

柯建銘主動提願協助 蔡其昌謝成全：疑難雜症最好的顧問

民進黨立院黨團今改選新幹部，新系立委蔡其昌確定出任黨團總召，黨團幹事長為莊瑞雄、書記長則為范雲。范雲表示，柯建銘在會議開...

新年展望兩岸關係 蘇嘉全：願多一分理解、少一分寒意

農曆春節後開工第二天，海基會24日中午在台中市舉行「大陸台商春節活動」，約360名台商、工商協會與機構代表出席。甫就任滿...

被問何時重提NCC委員人選 卓榮泰嗆在野：全數否決離譜荒唐

國家通訊傳播委員會（NCC）目前僅剩4位委員，民眾黨立委陳清龍今天關心行政院何時重新提名。行政院長卓榮泰表示，行政院去年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。