外交部：勿濫用免簽待遇赴海外從事非法工作 以免面臨跨境遣送風險

外交部近期接獲多起通報，顯示仍有少數國人利用免簽入境泰國之便，隨即轉往緬甸及柬埔寨等地詐騙園區，亦或利用免簽待遇入境韓國，從事電信詐騙、網路博弈及車手等非法活動。

此類行徑已引起泰國及韓國政府執法機關高度關注，不僅嚴重損害我國國際形象，更對我國駐外館處與當地警政、移民機關的互信合作造成負面影響。外交部日前已提醒並鄭重呼籲國人切勿心存僥倖，濫用免簽待遇從事任何違法行為，以免觸法並危及自身安全。

外交部指出，雖然我國駐外館處在合法範圍內多次協調當地機關成功攔阻部分個案，但仍有國人經勸導並告知風險後，仍執意前往詐騙園區，甚至刻意規避官方協助。

更有甚者，依據我國警政機關案例顯示，部分當事人及其家屬事前已知將赴海外從事灰色甚至非法產業，卻在當事人受困後，要求政府動用大量外交及警政資源進行救援。外交部強調，政府提供的急難救助係基於人道關懷與有限的公共資源，絕非海外違法行為的善後機制。若國人明知風險仍執意前往，相關後果與責任難以完全歸由政府承擔。

外交部特別提醒，全球目前已有62國與中國簽署引渡條約、67國簽署刑事司法互助協議，外交部注意到，近期曾有國人在海外犯罪服刑期滿後，卻遭當地國依據相關條約通知中國駐地使領館，引發我國人可能遭遣送至中國的事件。因此，外交部要提醒國人，若在海外涉及犯罪，除需面對當地司法審判，更可能面臨被移送至中國的法律風險，後果極為嚴重。

外交部在此重申，國人應審慎過濾海外高薪工作招募資訊，切勿輕信網路不明仲介。家屬與親友亦請善盡勸阻之責，共同防範國人誤入歧途。唯有國人自律自重，方能維護得來不易的免簽待遇及國家整體形象，並同時避免個人、家庭與社會付出難以挽回的代價。