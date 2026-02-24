立院今協商國情報告形式 鄭麗文：大方到國會 賴總統「免驚」

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院長韓國瑜（前排右四）今天出席立法院115年新春團拜，舉杯向出席委員恭賀新年快樂。記者潘俊宏／攝影
立法院長韓國瑜邀請賴清德總統赴立院國情報告，朝野黨團下午將召集協商。國民黨主席鄭麗文表示，賴總統「免驚」，大大方方、堂堂正正到國會報告，也因為韓國瑜將主持協商，國民黨同意開始審查軍購特別條例，至於問答方式，尊重黨團的決定。

鄭麗文今上午在中央黨部出席台北市新春團拜。她在致詞時表示，國民黨守護台灣民主，國會尊嚴與運作順暢，就是民主精神最高表現，同時，國民黨也要台灣自由，守護新聞、言論與遷徙的自由，也要守護台灣和平，不能讓台灣淪為戰場。

鄭麗文說，在韓國瑜協調下，賴總統終於願意到立法院國情報告，她要賴總統不用擔心，大大方方、堂堂正正到國會來報告，重大決策尤其是攸關國家安全，來報告就沒事，國會都是人民一票一票選出來的，國會通過的法案要遵守，就不需要有那麼多奇怪的事情發生。

此外，美國總統川普引122條款對全球課徵15%關稅，外界憂心原談判的優勢條件沒了。鄭麗文表示，現在的問題在於，一切都在高度不確定當中，在商業邏輯裡，的確會帶給貿易很大的困擾。因美國國內因素，必須先等川普政府確定對外的政策，一切才能明朗化，在美國最高法院判決後，相信全世界都在等待。

鄭麗文呼籲，政府應第一時間趕快跟美國了解，到底現在的狀態是什麼，也希望賴政府保持對美國暢通的溝通，隨時把最新狀況向國內報告，不要再像過去一年多的時間一樣，完全黑箱、沒辦法參與和因應，「很明顯地，原本的談判還有沒有效力仍在未定之天，一切都需要賴政府採取更積極的行動。」

