川普改祭122條款 蝴蝶蘭、火鶴、觀賞蛙輸美零關稅泡湯

聯合報／ 記者劉懿萱李人岳／台北即時報導
川普重啟關稅政策引發全球爭議，行政院上午召開「關稅最新情勢說明記者會」，由行政院副院長鄭麗君（中）率領相關部會首長對外說明政府的因應作法。記者杜建重／攝影
美國對全球加徵15%關稅自2月24日起生效。農業部長陳駿季今說明，台美貿易對等協定（ART）為15%不疊加稅率，且對261項農產品豁免對等關稅，包括27項專屬豁免、72項保障豁免，相較美國暫時性關稅20%或122條款，ART有利於提升我國農產品在美競爭條件，將持續與美方溝通，確保農產品銷美享ART待遇。

陳駿季今出席行政院關稅最新情勢說明記者會，他說美國從去年4月啟動對等關稅談判，並從8月7日至昨日為止，是用關稅20%疊加MFN ，而全球豁免項目有230項，但僅提供簽署協議國家，也沒有專屬於台灣的豁免品項。而美國總統川普21日宣布122條款，15%疊加MFN豁免品項也是230項，同樣沒有台灣專屬豁免品項，換言之相比昨天，我方關稅從20%降到15%。

陳駿季表示，而我方談定台美貿易協定（ART），關稅的部分是15%不疊加，且豁免項目261項，其中72項是台灣保證豁免，不受他國關稅改變影響，項目包括茶葉、樹薯粉、咖啡、鳳梨、芒果、芋頭及番石榴等。更重要是爭取到27項專屬台灣的豁免，如蝴蝶蘭、火鶴、觀賞蛙是零關稅；以毛豆為例，在20%暫時性關稅下對美關稅為23.8%，122條款下對美關稅下降為18.8%，而ART簽署中為15%。

陳駿季重申，在台美貿易對等協定（ART）下，我方享有15%不疊加稅率，以及261項農產品豁免對等關稅，包括27項專屬豁免、72項保障豁免，相較美國暫時性關稅20%或122條款，ART有利於提升我國農產品在美國市場的競爭條件，後續將持續跟美國溝通，確保農產品銷美能享有ART待遇，維護競爭優勢。

台美關稅 對等關稅

