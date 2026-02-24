陳駿季：農產品銷美 爭取確保享ART待遇

美國總統川普先前祭出的高額關稅被認定違法，隨即宣布重啟全球性15%進口關稅。農業部長陳駿季今天表示，持續爭取確保台灣農產品銷美享有「台美對等貿易協定（ART）」待遇。

美國最高法院日前裁定，川普援引1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵關稅的做法已逾越職權，對等關稅無效。但川普隨即簽署公告，引用「122條款」對全球徵收15%關稅。

行政院上午舉行記者會對外說明因應措施，陳駿季說明農業部門立場表示，「台美對等貿易協定」下，台灣農產品銷美將享有15%不疊加最惠國待遇（MFN）稅率，並有261項農產品豁免對等關稅，包括27項專屬豁免及72項保障豁免，相對於美國暫時性關稅，或現在引用的122條款，ART有利提升台灣農產品在美國市場的競爭條件。

陳駿季說，美國122條款實施期限為150天，各國立足點一樣，這段時間台灣農產品仍有機會布局美國市場；後續將與美國持續溝通，確保台灣產品銷美享有ART待遇，維持在美國市場的競爭優勢。

陳駿季說，從去年8月7日到昨天，美國暫時性對等關稅下，台灣銷美關稅是20%疊加MFN，以毛豆為例，銷美關稅是23.8%，當時各國對等關稅不同，台灣未享有專屬豁免；以蝴蝶蘭為例，銷美關稅是20%，高於主要競爭對手國的15%，不利競爭。

陳駿季說，目前美國使用的122條款，是15%疊加MFN，毛豆銷美關稅是18.8%，比先前暫時性關稅低，但仍高於ART的15%，另因無提供任何國家豁免保障品項，立足點相同；以蝴蝶蘭為例，無法享有ART的零關稅，但銷美關稅15%與競爭對手國荷蘭相同。

根據農曆年前簽署的「台美對等貿易協定」，台灣261項農產品豁免對等關稅，其中茶葉、鳳梨、番石榴等72項為台灣保障豁免品項，美國若取消全球豁免，台灣不受影響；另台灣還享有蝴蝶蘭、火鶴、觀賞蛙等27項農產品對等關稅為零，將擴大競爭優勢。