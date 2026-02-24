點名總預算等三大案盼立院盡速通過 卓榮泰藉WBC喊團結：台灣是一隊

行政院長卓榮泰今在立法院發表施政報告時說，很高興剛剛協商看到政院版的軍購特別預算條例草案看到付委曙光，他呼籲，新的會期開始，朝野能不分黨派，以國家利益優先，通過「財政收支劃分法」院版草案、通過「115年度中央政府總預算案」，並通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」；現在的台灣是中華民國最好年代，我們必將站上世界的高峰。

以將在日本開打的世界棒球賽經典賽為例，卓榮泰說，台灣本身就是一支國家隊，對內可以競爭，對外必須團結。

針對與美國「對等貿易協定（TRA）」，卓榮泰指出，美國最高法院在2月20日作出判決，我政府會關注變局、確保成果、審慎因應；美方已說明232條款部分不受影響，但將繼續完成調查，並擴大啟動301調查。

卓榮泰指出，接下來談判團隊會審慎評估，與美方密切聯繫，掌握日後美方其他可能的關稅法律途徑，確保我國已達成的232最惠國待遇不變，維持與其他競爭國家的相對優勢，一切以確保國家及產業最大利益為目標，並將適時向國人說明。

卓揆揭櫫13項戰略產業，引領百工百業進入智慧應用時代，作為國家未來發展重點。卓揆臚列的產業包含半導體；人工智慧；矽光子、量子等關鍵技術；AI機器人；軍工產業；安控產業；次世代通訊產業；關鍵礦物；生技醫療；亞洲資產管理中心；基礎公共建設及都市更新；文創產業；以及兆元觀光產業。

就在卓榮泰施政報告前，立法院協商通過，將放行行政院版的軍購特別預算條例草案交付審查。卓榮泰在報告時說，很高興剛剛協商看到付委曙光，希望能盡速審查通過，卓榮泰對立法院長韓國瑜和立法院副院長江啟臣喊話，說「沒有國，哪有家；沒有國，哪有黨。」「國家安全不能等，也不能再擋」。

卓榮泰以更「開放」、「富強」、「安全」，與「公平」的台灣架構起這篇施政報告，在「更安全的台灣」的主題最後，卓榮泰說，「我要再次重申：對中華民國國家的唯一效忠，對中華民國憲法的唯一忠誠，是公職人員最基本的國家信仰，這份信仰必須出於主動、出於真誠，不容打折，也不容有任何瑕疵，更不要測試國家的法律底線。」 似乎在對民眾黨新任立委李貞秀的國籍爭議表達立場。