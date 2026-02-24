軍購特別條例立院要動了 朝野簽字同意3月6日付委
軍購特別條例草案討論多時，立法院今天院會時協商，朝野黨團同意包括行政院版、民眾黨立法院黨團及其它相關版本都列入3月6日第2次會議議程付委審查。另外，有關總統國情報告，各黨團也同意今天下午4時30分做協商。
立法院今日開議並開院會，朝野黨團於會前溝通今日議程，經約30多分鐘的協商，各黨團達成共識，各黨團同意第5會期第1次會議議事日程照議程草案通過；原定2月24日下午施政質詢議程，移至上午報告事項完畢後進行，詢答完畢即行休息。
各黨團同意行政院函請審議的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」及尚未提出之相關特別條例草案，均列入3月6日第2次會議議程報告事項交外交及國防、財政兩委員會與民眾黨團所提「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」併案審查，均不提出復議。並請未提出之特別條例草案要在3月5日前提出，以利院會處理。
