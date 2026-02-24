軍購特別條例立院要動了 朝野簽字同意3月6日付委

台美「對等」貿易談判結果出爐，各方解讀南轅北轍，執政團隊選在國人放長假前夕公布，讓人見識到政府的機關算盡，尤其是掌控媒體、輿論和AI分析的超能力，不僅神話談判團隊的能力，如譽為教科書等級的談判，還為高科技和傳統產業畫下美好願景；矽盾關鍵產業被迫外移可能造成「產業空洞化」，竟美化成為「產業國際化」，半導體整個「生態鏈外移」，竟然可以自詡為「台灣模式」，令人咋舌。 國際普遍認為美方才是最大贏家，如此過度操作，反而引發反彈。試想在川普絕對主導，而且隨時可以改變的情況下，以美國馬首是瞻的台灣能取得大勝，無疑痴人說夢！或許身處台灣官場不會做夢，根本沒有升官機會。

2026-02-24 10:55