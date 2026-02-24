立院新春團拜 韓國瑜再許願朝野和諧

立法院今天舉行新春團拜，立法院長韓國瑜致詞再次許願，新的會期能夠和諧，強調新會期雖然一定有衝突，但是希望彼此妥協後國家還能進步，而不是衝突再衝突沒完沒了，這是立法院同仁的共同期待。

韓國瑜表示，生日一定要許願，新年也是要許願，去年許願朝野能和諧，但是也沒實現，今年依然要許願朝野能和和氣氣達成共識，就像現在坐在這裡的每一位委員都很和藹可親，雖然過去立法院的攻防與衝突沒有停止過，但是人性還是有溫暖的一面，尤其現在國際情勢複雜，在內外壓力都很大的情況下，還是要尋求團結，讓人民享受更美好的生活，過去的一年立法院就像711便利商店，全年無休，但是大家還是咬緊牙關撐過來了，希望大家新的一年砥礪自己。 立法院長韓國瑜（前排右二）、國民黨團總召傅崐萁（前排右）、民進黨團總召柯建銘（前排左二）今天出席立法院115年新春團拜，彼此相互舉杯祝福新年快樂。記者潘俊宏／攝影 立法院長韓國瑜（前排中）今天出席立法院115年新春團拜，並與出席委員一起恭賀新年快樂。記者潘俊宏／攝影 立法院長韓國瑜今天出席立法院115年新春團拜，再次許願新的一年朝野能和諧。記者潘俊宏／攝影 立法院長韓國瑜（前排右一）今天出席立法院115年新春團拜，舉杯向民進黨團總召柯建銘（中）祝福新年快樂。記者潘俊宏／攝影