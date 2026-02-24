立院新春團拜 韓國瑜再許願朝野和諧
立法院今天舉行新春團拜，立法院長韓國瑜致詞再次許願，新的會期能夠和諧，強調新會期雖然一定有衝突，但是希望彼此妥協後國家還能進步，而不是衝突再衝突沒完沒了，這是立法院同仁的共同期待。
韓國瑜表示，生日一定要許願，新年也是要許願，去年許願朝野能和諧，但是也沒實現，今年依然要許願朝野能和和氣氣達成共識，就像現在坐在這裡的每一位委員都很和藹可親，雖然過去立法院的攻防與衝突沒有停止過，但是人性還是有溫暖的一面，尤其現在國際情勢複雜，在內外壓力都很大的情況下，還是要尋求團結，讓人民享受更美好的生活，過去的一年立法院就像711便利商店，全年無休，但是大家還是咬緊牙關撐過來了，希望大家新的一年砥礪自己。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。