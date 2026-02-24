台中將追加30億元預算 盧秀燕：財政辛苦、中央應盡快實施財劃法

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，今年度將提出30億元追加預算，市府財政辛苦，希望中央盡快實施新版財劃法。圖／台中市政府提供
台中市政府將提出預算追加案，包含學校午餐免費、包租代管、住宿式身心障礙機構等項目，要追加超過30億元。市長盧秀燕表示，市府財政非常辛苦，呼籲中央政府盡快依照新修正的財政收支劃分法，把應有的統籌分配款還給地方政府，增加收入。

盧秀燕說，台中市是全國第二大城市，柴米油鹽非常不容易，新的會期市府將向議會提出追加預算。主計處說明，追加預算歲入合計30億6992萬4000元，主要是統籌分配稅款，歲出33億1457萬1000元，主要是學校午餐免費等新計畫，歲入歲出短絀2億4464萬7000元，將以賒借收入彌平。

盧秀燕表示，昨天是上班上學第一天，也是「台中有鈣讚」第一天，執行績效非常好，一共兌換領出1萬8469瓶牛奶，其中國小學生兌換1萬849瓶、幼兒園學生兌換7620瓶；不只台中有鈣讚，下學期開始市府也將推動學校午餐免費等政策。

盧秀燕指出，學校午餐免費全年經費約36億元，今年度只執行1學期，本應編列18億元，不過先前已經有2萬名家境困難的學生是吃免費午餐，因此實際追加預算11億9344萬元，占追加歲出33億元的大頭。

盧秀燕補充，學校午餐免費原本僅包含公立國中小，預估全年經費25到30億元，市府考量各方意見，將私立國中小與公私立高中職的經濟弱勢學生也納入，預算稍有增加；私校學生不見得家庭經濟狀況都很好，有人透過甄選或以體育生身分就讀，其中有經濟弱勢學生，市府一併照顧。

盧秀燕表示，追加預算還包含擴大包租代管的3226萬元、布建住宿式身心障礙福利機構的3000多萬元、建置消防安全AI輔助系統1927萬元，以及台中市政府各機關的改善或新建，共需要33億元，希望議員多多支持，讓台中市民受到更好照顧。

盧秀燕強調，市政工作需要經費，原先的財劃法地方只分到非常少的稅收，立法院最新修正之後，各縣市政府或的統籌分配款有所增加，但很不幸，賴總統和行政院長卓榮泰並未公告、副署，反而減少各級政府補助，台中市今年歲入歲出差短可能高達145.83億元，呼籲中央盡快依法實施、撥款。

