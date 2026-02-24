卓榮泰：國防特別條例不宜由在野主導 未來產業發展三頭並進

有關國防特別條例，行政院長卓榮泰表示，歡迎朝野共同跨出這一步，但應由專業的國防部及軍方，還有行政院來主導，不宜由在野黨來主導。基於自主國防安全，加上發展國防產業、相關產業所需要的，能夠帶動國內產業的部分，都應該一併納入，未來三頭並進。

卓榮泰24日赴立法院進行施政方針及施政報告並備詢，會前接受媒體聯訪。

立法院此次會期，各黨團多將軍購案列為優先法案，國民黨表示會積極與美方溝通並主導軍購，但也質疑政院版的國防特別預算內容是黑箱。

對此，卓榮泰表示，新春之後，能共同跨出這一步是非常重要的，無論跨得大步或小步都非常歡迎。但主導國家國防、安全的政策和軍購，應該交由專業的國防部及軍方，還有行政院，來縝密提出國家需求，也會因應向美方購買各種武器的承諾，不宜由在野黨來主導。

卓榮泰說，還是歡迎共同跨出這一步，無論大家提出的方案有多少，都應該審慎去看國家真正的國防所需。

他指出，面對當前局勢，獲得先進、充沛，並基於自主國防安全，加上發展國防產業、相關產業所需要的，能夠帶動國內產業的部分，都應該一併納入。未來在國防工業、國防自主跟國家安全上，能夠三頭並進。

至於中央政府總預算跟國防預算卡關，是否在五院院長茶敘時，向立法院長韓國瑜表達相關訴求？卓榮泰回應，當然，這是現在行政、立法兩院當中最重要，也應該是多數國人很關切的。

卓榮泰說，他昨天特別提到，院版《財政收支劃分法》如果能付委審議，各縣市能更均衡地發展，這會讓經濟、財務更安全。如果中央政府總預算也能趕緊審議通過，所有的中央、地方建設、人民福利、國家發展能按部就班執行，事關整個社會安全。

卓榮泰表示，強化韌性的國防特別預算、特別條例若能趕緊通過，那會真正對國家安全。基於經濟安全、社會安全跟國家安全，以上三項法案都是為主的。當然還有其他的人事案、同意權，也希望立法院能夠儘速地排入議程。