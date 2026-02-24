快訊

台中毒夫妻猛抽安非他命...4幼子宛如被關毒氣室 法院：令人憐惜

開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看

川普祭112條款對台無任何農產專屬豁免品項 蝴蝶蘭等無法享有零關稅

黃偵琳爆發酒駕爭議未休 公開聲明退出高雄市左楠區議員初選

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨高雄市左楠區議員初選參選人黃偵琳今天宣布退出初選，為自己所犯錯誤承擔後果。圖／取自臉書
民進黨高雄市左楠區議員初選參選人黃偵琳今天宣布退出初選，為自己所犯錯誤承擔後果。圖／取自臉書

民進黨高雄市議員擬參選人黃偵琳爆發酒駕爭議，高雄市長陳其邁今早受訪表示「無法接受」。稍後黃偵琳在臉書發布退選聲明，她表示，很抱歉造成社會的紛擾，她決定退出左楠區市議員初選，「誠心面對自己所犯的錯誤，承擔負責」。

民進黨高雄市左楠區議員初選5搶4，民進黨預計在第四選區（左營、楠梓）預計提名4席，共有黃文志（現）、李雅慧（現），以及新人尹立、張以理及黃偵琳登記參選。

昨天爆發酒駕爭議後，黃偵琳第一時間沒有宣布退選，僅表示未來交由選民決定，但今早市長陳其邁發聲後，透過臉書發布退選聲明。

黃偵琳表示，經過一夜的沈澱，感謝所有朋友的指教跟提醒，很抱歉造成社會的紛擾，「我決定退出2026年高雄市左營、楠梓選區的市議員初選，誠心地面對自己所犯的錯誤，承擔負責」。

黃偵琳強調，做錯了事就該勇於承認、誠心悔過，她做了嚴重的錯誤示範，讓所有支持我的朋友失望了，再次致上最深的歉意及檢討。

民進黨高雄市左楠區議員初選參選人黃偵琳今天宣布退出初選，為自己所犯錯誤承擔後果。記者徐白櫻／攝影
民進黨高雄市左楠區議員初選參選人黃偵琳今天宣布退出初選，為自己所犯錯誤承擔後果。記者徐白櫻／攝影

黃偵琳 議員

延伸閱讀

市議員參選人爆酒駕　陳其邁：黨中央會妥善處理

影／黃偵琳涉酒駕被黨內逼退 陳其邁撂重話：對酒駕無法接受

初選前爆發酒駕爭議 挑戰高市議員的黃偵琳抱兒痛哭三度致歉

民進黨高雄市議員初選在即 左楠區參選人黃偵琳爆酒駕肇事遭判2月

相關新聞

五院茶敘…韓國瑜邀賴總統國情報告 採統問統答

賴清德總統昨天與五院院長新春茶敘，立法院長韓國瑜當面邀請賴總統到立院國情報告，並採「統問統答」方式，韓國瑜強調「這是基本...

新聞分析／史上首例 總統赴國會報告成局或破局？

在立法院長韓國瑜親自邀請下，賴清德總統赴立院國情報告露出曙光。過去不論藍綠執政，總統國情報告都因朝野各懷鬼胎的政治算計，...

軍購條例…國民黨將提黨版 列優先法案

立法院新會期今天開議，軍購特別條例成朝野攻防焦點。國民黨主席鄭麗文昨表示，國民黨一定會積極主導，也盼主動與美方溝通，要為...

藍白促「國情報告」 總統有問有答、實問實答

立法院長韓國瑜於昨天國政茶敘後指出，賴清德總統願赴立院國情報告，方式將採「統問統答」。國民黨立法院黨團認為，最好的溝通就...

川普15%關稅 龔明鑫：比20%疊加有利 232項目不受影響

美國對全球加徵15%關稅自2月24日起生效。經濟部長龔明鑫今表示，美國對全球加徵122條款的臨時關稅15%且疊加MFN，...

軍購特別條例立院要動了 朝野簽字同意3月6日付委

軍購特別條例草案討論多時，立法院今天院會時協商，朝野黨團同意包括行政院版、民眾黨立法院黨團及其它相關版本都列入3月6日第...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。