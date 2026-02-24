立院新會期 卓榮泰喊話財劃法、總預算及軍購特別條例付委審查

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）與副院長鄭麗君（右）上午到立法院會進行施政報告並備詢。記者林澔一／攝影
行政院長卓榮泰（中）與副院長鄭麗君（右）上午到立法院會進行施政報告並備詢。記者林澔一／攝影

立法院新會期今天開議，行政院長卓榮泰表示，如果政院版財政收支劃分法、今年度中央政府總預算、國防特別條例及其預算能夠趕緊通過，包括中央與地方建設、人民福利及國家發展才能按部就班執行，同時也喊話立法院盡速審查多項人事同意權案。

立法院會今天進行施政報告總質詢，針對今年度總預算、對美軍購特別調理持續卡關，卓榮泰會前受訪時表示，這些都是行政與立法兩院、多數國人關切的議題，賴清德總統昨天邀請五院院長茶敘，自己也有特別提出政院版財政收支劃分法，「如果能夠付委審慎審議，各縣市能夠更均衡發展，這會讓我們的經濟財務更安全。」

卓榮泰還說，如果今年度總預算能夠趕緊審議通過，包括中央與地方建設、人民福利及國家發展才能夠按部就班執行，至於強化韌性的國防特別預算及其條例，趕緊通過才夠能真正保衛經濟安全、社會安全及國家安全，同時也喊話立法院盡速審查多項人事同意權案。

