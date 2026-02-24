曝李四川反被運將捐400車資 韓國瑜：受中華文化教育 心中永住包青天

立法院新會期今天開議，立法院長韓國瑜在新春團拜致詞時透露，台北市副市長李四川過年搭計程車被運將捐400元贊助李四川參選新北市長，讓他萬分感動，還形容立法院去年全年無休變7-11，許願新的會期朝野和氣，為人民打拼、為國家進步努力。

立法院舉辦新春團拜，國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召柯建銘、民眾黨團總召陳清龍等人皆到場。韓國瑜致詞先是許願說，去年期待朝野一團和氣，結果還是吵了一整年，今年不知道會不會達成，但還是要許願，希望新的一年，立法院每位委員大家一心一意，為人民打拼、為國家進步努力，朝野之間有衝突，最後都能和和氣氣達成共識。

韓國瑜還打去點名三黨團總召指，柯建銘現在變得慈眉善目，「我心裡就最高興，以前都在罵我」，傅崐萁現在看起來也笑瞇瞇，陳清龍還不習慣，慢慢就會習慣。而立法院的攻防、衝突從來沒有停止過，過去一年全年無休，「立法院變成7-11」，創歷史上從來沒有的紀錄。

韓國瑜還分享，太多人的期待都在立法院，他昨天晚上跟李四川聊天，李四川過年坐計程車時，拿出400元車資給運將，結果運將反而把400元捐給李四川要他參選新北市長，讓他聽了感動萬分，「只要受中華文化教育長大，心中永遠住著包青天」，希望政治人物幫助好人、懲罰壞人，讓老百姓過好日子。

韓國瑜最後強調，新會期大家一定會有衝突，但是希望妥協之後國家能夠進步，而不是為衝突而繼續衝突下去，沒完沒了，尤其現在國際情勢這麼複雜，內外壓力都很大，一定要團結起來，讓立法院進步、讓中華民國進步，讓台灣人民可以享受到更美好的生活。