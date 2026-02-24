關稅優勢回原點 中部產業界：望政府爭取維持15%關稅不疊加

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市精密機械科技園區廠商協進會理事長黃呈豐說，希望不管如何變，政府都能爭取維持15%關稅不疊加。記者黃寅／攝影
美國總統川普原先推動的對等關稅措施遭美國最高法院判定違法後，宣布引用「貿易擴張法」第122條款對部分進口產品課徵15%關稅。多位學者都指出，傳統產業的競爭力恐顯著下降。台中市精密機械科技園區廠商協進會理事長黃呈豐說，希望不管如何變，政府都能爭取維持15%關稅不疊加。

黃呈豐說，「台美對等貿易協定（ART）」達成對等關稅15%不疊加的談判結果被推翻，工具機產業等於回到原先略差日、韓的基點，競爭力又受影響。

他說，產業最怕就是訊息混亂、環境不穩定，目前的訊息太混亂，但不管如何變，也不管簽的是什麼協定還是MOU，都希望為工具機等產業爭取到維持15%關稅不疊加，讓產業維持競爭力。

中經院區域發展研究中心主任劉大年曾指出，根據「台美對等貿易協定（ART）」，達成對等關稅15%不疊加的談判結果，但春節連假期間大逆轉，變成稅率15%加最惠國待遇（MFN）稅率，平均關稅來到18.78；但不同產業適用稅率不同，以工具機為例，原本是15%，如今變成19.7%。

行政院副院長鄭麗君今指出，我方已與美方聯繫，美方表示仍在研議後續作法，完成後將通知已簽署協議國家。對於後續的發展政府核心目標不變，會在既有台美對等貿易協定（ART）與MOU基礎上，持續確保台灣產業相對優勢與最佳待遇。

台美關稅 對等關稅

