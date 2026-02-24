韓國瑜邀賴總統國情報告 謝龍介嗆一定登記詢問： 好久沒請教賴市長了

賴清德總統昨邀五院院長新春茶敘，立法院長韓國瑜當面邀請賴總統到立院國情報告，並採「統問統答」方式。國民黨立委牛煦庭表示，要確保賴清德在國情報告時的回答能切中要點，「實問實答」。國民黨立委謝龍介則說，「我一定會去登記啊。」好久沒有跟賴總統，當年的賴市長請教了

賴清德昨天與五院院長進行新春茶敘，韓國瑜當面邀請賴清德到立院國情報告，採「統問統答」。韓國瑜強調「這是基本的禮遇」。總統府發言人郭雅慧說，賴總統當面感謝韓國瑜的邀請，也再度表達在合乎憲政程序下，欣然前往立院國情報告。

謝龍介說，他一定會去登記，好久沒有跟賴總統，當年的賴市長請教了。謝龍介說，賴清德在2023年競選總統時就說願意來，如果不是發動大罷免，朝野強力對抗，早應該來了。他一直覺得賴清德到立法院來會得分，可以爭取到更多的認同，擠牙膏擠到最後還是擠出來，就樂觀以對。他會去登記，如果抽籤抽中的話，再來請益賴清德如何帶領國家面對經濟上的困境、國際上的挑戰。

謝龍介表示，即問即答、統問統答或是不問不答等都是方式，他對統問統答沒有排斥。不要小看賴清德，賴清德從國大代表到立法委員，再到台南市長、行政院長、總統，基本上是對答流利的。

謝龍介說，也許不像在台南市議會那樣電光火石、一來一往、針鋒相對，賴清德的根基還是在，就算到立法院即問即答，也沒有幾個立委可以討得了便宜。對於基於對元首禮遇，統問統答確實較恰當。他也喊話民進黨不要扯賴清德後腿，「賴清德不是你們想的『肉腳』」。

就賴清德赴立法院進行國情報告的方式，國民黨立委牛煦庭表示，要經過黨團內部、黨團之間的協商，只要大家經過黨團協商的程序，協商出好的結果，確保賴清德在國情報告時的回答能切中要點，這才是全國人民最想要看到的結果，只要能夠「實問實答」，完成這樣的目標，在野黨團會樂觀其成。

有民進黨立委稱，不是立法院長韓國瑜拋出統問統答就必須要接受，國民黨立委洪孟楷表示，總統府不是都已說賴清德願意來做國情報告嗎？綠營不要再玩兩面手法。就昨天五院院長茶敘，他個人都是抱持正向樂觀、正面的態度，因為如果能夠成為憲政慣例，這是好的平台，讓總統跟五院院長在每年開春時能有個茶敘，也讓台灣2350萬人可以看到，大家各自有立場，但可以坐下來心平氣和表達。

洪孟楷表示，今早朝野立法院新春團拜，也看到三個黨團的總召有互相拱手作揖，有個和氣的契機。所以不知道是綠營哪些委員在放話，但相信應該不會是賴清德的意思。