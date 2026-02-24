快訊

開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看

川普祭112條款對台無任何農產專屬豁免品項 蝴蝶蘭等無法享有零關稅

大電池一定贏？外媒實測35款手機 iPhone 17 Pro Max拿第1、第2名是它

韓國瑜邀賴總統國情報告 謝龍介嗆一定登記詢問： 好久沒請教賴市長了

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委牛煦庭。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委牛煦庭。記者屈彥辰／攝影

賴清德總統昨邀五院院長新春茶敘，立法院長韓國瑜當面邀請賴總統到立院國情報告，並採「統問統答」方式。國民黨立委牛煦庭表示，要確保賴清德在國情報告時的回答能切中要點，「實問實答」。國民黨立委謝龍介則說，「我一定會去登記啊。」好久沒有跟賴總統，當年的賴市長請教了

賴清德昨天與五院院長進行新春茶敘，韓國瑜當面邀請賴清德到立院國情報告，採「統問統答」。韓國瑜強調「這是基本的禮遇」。總統府發言人郭雅慧說，賴總統當面感謝韓國瑜的邀請，也再度表達在合乎憲政程序下，欣然前往立院國情報告。

謝龍介說，他一定會去登記，好久沒有跟賴總統，當年的賴市長請教了。謝龍介說，賴清德在2023年競選總統時就說願意來，如果不是發動大罷免，朝野強力對抗，早應該來了。他一直覺得賴清德到立法院來會得分，可以爭取到更多的認同，擠牙膏擠到最後還是擠出來，就樂觀以對。他會去登記，如果抽籤抽中的話，再來請益賴清德如何帶領國家面對經濟上的困境、國際上的挑戰。

謝龍介表示，即問即答、統問統答或是不問不答等都是方式，他對統問統答沒有排斥。不要小看賴清德，賴清德從國大代表到立法委員，再到台南市長、行政院長、總統，基本上是對答流利的。

謝龍介說，也許不像在台南市議會那樣電光火石、一來一往、針鋒相對，賴清德的根基還是在，就算到立法院即問即答，也沒有幾個立委可以討得了便宜。對於基於對元首禮遇，統問統答確實較恰當。他也喊話民進黨不要扯賴清德後腿，「賴清德不是你們想的『肉腳』」。

就賴清德赴立法院進行國情報告的方式，國民黨立委牛煦庭表示，要經過黨團內部、黨團之間的協商，只要大家經過黨團協商的程序，協商出好的結果，確保賴清德在國情報告時的回答能切中要點，這才是全國人民最想要看到的結果，只要能夠「實問實答」，完成這樣的目標，在野黨團會樂觀其成。

有民進黨立委稱，不是立法院長韓國瑜拋出統問統答就必須要接受，國民黨立委洪孟楷表示，總統府不是都已說賴清德願意來做國情報告嗎？綠營不要再玩兩面手法。就昨天五院院長茶敘，他個人都是抱持正向樂觀、正面的態度，因為如果能夠成為憲政慣例，這是好的平台，讓總統跟五院院長在每年開春時能有個茶敘，也讓台灣2350萬人可以看到，大家各自有立場，但可以坐下來心平氣和表達。

洪孟楷表示，今早朝野立法院新春團拜，也看到三個黨團的總召有互相拱手作揖，有個和氣的契機。所以不知道是綠營哪些委員在放話，但相信應該不會是賴清德的意思。

賴清德 韓國瑜 國情報告

延伸閱讀

茶敘氣氛和諧！韓國瑜稱「不要化骨綿掌」 賴總統笑回專長是「止咳化痰」

賴總統同意韓國瑜邀約赴立院國情報告 民眾黨團：核心目標為實問實答

【重磅快評】賴清德如願統問統答 別浪費韓國瑜折衝的美意

台南藍營新春團拜、綠營站路口 謝龍介拋「幸福3好禮」迎戰陳亭妃

相關新聞

五院茶敘…韓國瑜邀賴總統國情報告 採統問統答

賴清德總統昨天與五院院長新春茶敘，立法院長韓國瑜當面邀請賴總統到立院國情報告，並採「統問統答」方式，韓國瑜強調「這是基本...

新聞分析／史上首例 總統赴國會報告成局或破局？

在立法院長韓國瑜親自邀請下，賴清德總統赴立院國情報告露出曙光。過去不論藍綠執政，總統國情報告都因朝野各懷鬼胎的政治算計，...

軍購條例…國民黨將提黨版 列優先法案

立法院新會期今天開議，軍購特別條例成朝野攻防焦點。國民黨主席鄭麗文昨表示，國民黨一定會積極主導，也盼主動與美方溝通，要為...

藍白促「國情報告」 總統有問有答、實問實答

立法院長韓國瑜於昨天國政茶敘後指出，賴清德總統願赴立院國情報告，方式將採「統問統答」。國民黨立法院黨團認為，最好的溝通就...

軍購特別條例立院要動了 朝野簽字同意3月6日付委

軍購特別條例草案討論多時，立法院今天院會時協商，朝野黨團同意包括行政院版、民眾黨立法院黨團及其它相關版本都列入3月6日第...

台美關稅教科書級談判？搞黑箱又大內宣才令人咋舌

台美「對等」貿易談判結果出爐，各方解讀南轅北轍，執政團隊選在國人放長假前夕公布，讓人見識到政府的機關算盡，尤其是掌控媒體、輿論和AI分析的超能力，不僅神話談判團隊的能力，如譽為教科書等級的談判，還為高科技和傳統產業畫下美好願景；矽盾關鍵產業被迫外移可能造成「產業空洞化」，竟美化成為「產業國際化」，半導體整個「生態鏈外移」，竟然可以自詡為「台灣模式」，令人咋舌。 國際普遍認為美方才是最大贏家，如此過度操作，反而引發反彈。試想在川普絕對主導，而且隨時可以改變的情況下，以美國馬首是瞻的台灣能取得大勝，無疑痴人說夢！或許身處台灣官場不會做夢，根本沒有升官機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。