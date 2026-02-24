遭爆助理與陸有可疑金流 高金素梅：我會養好身心繼續服務大家

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立委高金素梅在農曆春節連假前捲入貪汙詐領人頭助理費、詐領協會補助款，及違反醫療器材管理法等3案。記者曾吉松／攝影
無黨籍立委高金素梅涉及詐領助理費等案，其助理被周刊爆料與中國大陸有可疑金流往來。對此，高金素梅今表示，她會這段時間她會養好身、養好心，繼續問心無愧地為大家服務，至於助理疑涉案，她則保持沉默。

農曆新年前夕，委高金素梅因涉及詐領助理費等案，二度前往台北地檢署複訊，遭檢方以違反「貪汙治罪條例」等罪嫌諭知100萬元交保，並限制出境出海。周刊報導，高金素梅核心助理遭法院裁定羈押禁見，因與中國有可疑的金錢往來，全案由調查局國安站偵辦。

高金素梅表示，她還沒有看周刊報導，不知道怎麼回應。她要跟大家說明的是，這段時間她會養好身、養好心，繼續問心無愧地為大家服務，做好她在立法院的工作。

高金素梅說，謝謝媒體朋友們，有些是認識很久了，有些是新的朋友，希望新的一年大家都健康平安。但對於助理疑涉案，高金保持沉默。

