同意國情報告統問統答 陳清龍：問到飽也一定要回答到飽

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團上會期提案，邀請賴清德總統提出國情報告，總統府在2月13日函復立法院。記者林銘翰／翻攝
賴清德總統昨天與五院院長新春茶敘，立法院長韓國瑜當面邀請其親赴立法院進行國情報告。民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天表示，民眾黨團主張統問統答，最重要意義為實問實答，「民眾黨團要求一定要問到飽，而賴總統也一定要回答到飽。」

賴總統昨天邀請五院院長茶敘，韓國瑜會後在立法院受訪時表示，針對當前中華民國處境、大家憂心的問題，還有立法院在下會期想要解決的問題，自己在會中邀請賴總統親自到立法院說明，「賴總統欣然接受，願意到立法院做國情報告。」

民眾黨立法院黨團今天舉行「事前黑箱事後鴕鳥，違法關稅盡速審查？！」記者會，針對是否接受國情報告採用「統問統答」，陳清龍在會中受訪時表示，民眾黨團主張「統問統答」，最重要意義為「實問實答」，民眾黨團要求一定要問到飽，而賴總統也一定要回答到飽。

媒體詢問，國民黨團總召傅崐萁主張據實回答，藍白黨團是否有就此事先進行溝通，列席記者會的民眾黨主席黃國昌聽聞後表示，陳清龍已經回答得很清楚，「形式上是一回事，最重要的是實質，就是要求實問實答。」

黃國昌也提及，針對1.25兆元對美軍事採購，民眾黨團早在上會期提出議案，邀請賴總統就預算編列、採購項目進行國情報告，然而總統府直到2月13日才回覆立法院，宣稱立法院不能詢問、要求答覆，甚至還不能聽取建言，看完函復內容讓人覺得非常遺憾。

黃國昌說，如果總統府的回函長成這個樣子，請問賴總統還要來立法院做什麼？接下來在立法院黨團協商過程，民眾黨團幹部也會堅持黨團立場。

立法院長韓國瑜在茶敘後透露，他邀請賴總統親自到立法院，向立法委員以及全國同胞做說明，當前中華民國的處境與各種內外大家憂心的問題，賴總統欣然接受，願意來立法院做國情報告。圖／總統府提供
