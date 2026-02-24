林昶佐再登芬蘭大報　談台芬經貿和民主韌性

駐芬蘭代表林昶佐日前受邀赴土爾庫市（Turku）演講，接受芬蘭3大報之一「農村未來報」專訪，18日及23日各以半版篇幅刊出紙本專訪，網路版另有3篇，為歷年來亞洲國家外交官在該報獲得最高規格的深度報導。

林昶佐繼登上「赫爾辛基日報」（HelsinginSanomat）、「中芬蘭報」（Keskisuomalainen）及「晚報」（Iltalehti）後，再度躍上芬蘭主流媒體版面。「農村未來報」（Maaseudun Tulevaisuus）發行量達16萬份，是芬蘭產業政策與經貿議題的指標性媒體。

林昶佐在專訪中強調，台灣不以苟活求生為目標，而是要成為民主夥伴的可靠後盾；台灣的半導體產業更在全球供應鏈中扮演舉足輕重的關鍵地位。

報導中更深入分析，台芬經貿關係正顯著成長，2025年雙邊貿易額約達13億5000萬歐元（約新台幣500億元），較前一年成長近3倍；同年赴芬台灣旅客突破5萬3000人次，年增幅高達172%。台灣去年經濟成長率達8.6%，為芬蘭第5大亞洲貿易夥伴。

在台芬雙邊合作上，林昶佐點名量子科技為最具潛力的發展方向，並特別提及芬蘭量子電腦公司IQM。他也提及食品產業的合作空間，芬蘭出口至台灣的商品已涵蓋牛奶、麵粉及酒類；台灣高齡化社會對優質食品與乳製品需求殷切，芬蘭產品在台灣市場仍有龐大潛力。

台灣在全球半導體供應鏈的關鍵地位，也是這次訪談的核心議題。林昶佐指出，台灣是全球最先進晶片的主要生產地，歐美經濟體及軍事裝備高度仰賴台積電的晶片；晶片出口占大宗，既是台灣經濟命脈，也牽動全球科技產業走向。

他強調，台灣的戰略重要性並非始於半導體，早在晶片技術興起之前，台灣便是東亞貿易樞紐，也是全球關鍵供應鏈的核心節點。

記者多加著墨的是林昶佐的另一重身分：台灣重金屬樂團閃靈的主唱兼創團成員。樂團被媒體形容「亞洲黑色安息日」（Black Sabbath），曾與芬蘭樂團Amorphis、Nightwish及Korpiklaani同台演出，在北歐樂壇建立深厚淵源。

林昶佐在專訪中談及台灣長期在中國軍事、認知與資訊戰的多重壓力下，社會仍展現堅毅的民主韌性。他直言，台灣社會早已習慣地緣政治的高度動盪，「我們學會不輕易恐慌」。他強調，台灣不求苟且求生，而是要成為民主夥伴的可靠後盾，並以立法院審議援助烏克蘭預算為例，說明台灣願與理念相近國家共同維護世界和平與安全。

他在回答記者提問時指出，經貿連結能否成為持久和平與繁榮的基礎，難以預測，「但我相信，印太地區的和平與穩定，對台灣、對中國，乃至對整個世界經濟都有利」。