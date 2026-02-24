林昶佐再登芬蘭大報　談台芬經貿和民主韌性

中央社／ 赫爾辛基24日專電

芬蘭代表林昶佐日前受邀赴土爾庫市（Turku）演講，接受芬蘭3大報之一「農村未來報」專訪，18日及23日各以半版篇幅刊出紙本專訪，網路版另有3篇，為歷年來亞洲國家外交官在該報獲得最高規格的深度報導。

林昶佐繼登上「赫爾辛基日報」（HelsinginSanomat）、「中芬蘭報」（Keskisuomalainen）及「晚報」（Iltalehti）後，再度躍上芬蘭主流媒體版面。「農村未來報」（Maaseudun Tulevaisuus）發行量達16萬份，是芬蘭產業政策與經貿議題的指標性媒體。

林昶佐在專訪中強調，台灣不以苟活求生為目標，而是要成為民主夥伴的可靠後盾；台灣的半導體產業更在全球供應鏈中扮演舉足輕重的關鍵地位。

報導中更深入分析，台芬經貿關係正顯著成長，2025年雙邊貿易額約達13億5000萬歐元（約新台幣500億元），較前一年成長近3倍；同年赴芬台灣旅客突破5萬3000人次，年增幅高達172%。台灣去年經濟成長率達8.6%，為芬蘭第5大亞洲貿易夥伴。

在台芬雙邊合作上，林昶佐點名量子科技為最具潛力的發展方向，並特別提及芬蘭量子電腦公司IQM。他也提及食品產業的合作空間，芬蘭出口至台灣的商品已涵蓋牛奶、麵粉及酒類；台灣高齡化社會對優質食品與乳製品需求殷切，芬蘭產品在台灣市場仍有龐大潛力。

台灣在全球半導體供應鏈的關鍵地位，也是這次訪談的核心議題。林昶佐指出，台灣是全球最先進晶片的主要生產地，歐美經濟體及軍事裝備高度仰賴台積電的晶片；晶片出口占大宗，既是台灣經濟命脈，也牽動全球科技產業走向。

他強調，台灣的戰略重要性並非始於半導體，早在晶片技術興起之前，台灣便是東亞貿易樞紐，也是全球關鍵供應鏈的核心節點。

記者多加著墨的是林昶佐的另一重身分：台灣重金屬樂團閃靈的主唱兼創團成員。樂團被媒體形容「亞洲黑色安息日」（Black Sabbath），曾與芬蘭樂團Amorphis、Nightwish及Korpiklaani同台演出，在北歐樂壇建立深厚淵源。

林昶佐在專訪中談及台灣長期在中國軍事、認知與資訊戰的多重壓力下，社會仍展現堅毅的民主韌性。他直言，台灣社會早已習慣地緣政治的高度動盪，「我們學會不輕易恐慌」。他強調，台灣不求苟且求生，而是要成為民主夥伴的可靠後盾，並以立法院審議援助烏克蘭預算為例，說明台灣願與理念相近國家共同維護世界和平與安全。

他在回答記者提問時指出，經貿連結能否成為持久和平與繁榮的基礎，難以預測，「但我相信，印太地區的和平與穩定，對台灣、對中國，乃至對整個世界經濟都有利」。

芬蘭 林昶佐

延伸閱讀

影像與戰略並進！「造山者」作者赴新加坡談創作 駐星代表：晶片外交

醫療社福分散困擾三明治世代 芬蘭一棟式省事

冬奧／芬蘭女將確診諾羅病毒 冰球小組預賽延賽

芬蘭聯手波羅的海各國 成立區域監控中心防電纜破壞

相關新聞

五院茶敘…韓國瑜邀賴總統國情報告 採統問統答

賴清德總統昨天與五院院長新春茶敘，立法院長韓國瑜當面邀請賴總統到立院國情報告，並採「統問統答」方式，韓國瑜強調「這是基本...

新聞分析／史上首例 總統赴國會報告成局或破局？

在立法院長韓國瑜親自邀請下，賴清德總統赴立院國情報告露出曙光。過去不論藍綠執政，總統國情報告都因朝野各懷鬼胎的政治算計，...

軍購條例…國民黨將提黨版 列優先法案

立法院新會期今天開議，軍購特別條例成朝野攻防焦點。國民黨主席鄭麗文昨表示，國民黨一定會積極主導，也盼主動與美方溝通，要為...

藍白促「國情報告」 總統有問有答、實問實答

立法院長韓國瑜於昨天國政茶敘後指出，賴清德總統願赴立院國情報告，方式將採「統問統答」。國民黨立法院黨團認為，最好的溝通就...

政府若看不清國際大局 恐讓台灣淪輸家又當「盤仔」

美國川普政府的關稅戰一變再變，搞得全球都不得安寧，歐盟原定24日表決去年與川普政府達成協議的一項關鍵承諾事項，在當前充滿不確定的因素下，確定延後討論。正如川普競選時承諾快速俄烏戰爭，但至今仍未實現。川普政府的諸多不確定性，早已讓各國謹慎以對，行政院過年前宣布談好的台美貿易協定，如今同樣充滿諸多不確定，面對業者與各界的疑問，府院連日來無法釋疑，賴清德總統邀五院院長茶敘，看似有意跨出朝野和解的第一步，但若一味要求國會配合、無視國際大局走向，讓台灣成了輸家又當冤大頭，如何對得起人民。

戒嚴時期政治檔案 國安局全解密移交檔案局

本周六是二二八和平紀念日，國安局昨天宣布，為落實國家轉型正義與政治檔案開放，已將戒嚴時期政治檔案五萬一千多件全數解密，並...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。