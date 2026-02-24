快訊

川普發文警告！若有國家想利用最高法院判決耍花招 將面臨更高關稅

趕在立院施政報告前 鄭麗君明晨親上火線說明關稅最新情勢

聯合報／ 黃婉婷／台北即時報導
行政院副院長鄭麗君。圖／本報系資料照
美國關稅出現變局，行政院深夜通知，主責談判的行政院副院長鄭麗君、總談判代表兼政務委員楊珍妮明（24）日將親上火線，於上午9時率6名部會首長舉行「關稅最新情勢說明記者會」，預料將說明政府如何因應最新情勢及產業衝擊評估。

美國最高法院20日裁定，國際緊急經濟權力法（IEEPA）並無授權總統徵收關稅的權力，形同宣告總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效，但川普當天簽署公告，引用貿易法第122條款，將對全球開徵10%進口關稅，隨即又宣布調高為15%。

對於變局動盪，各界關注，台美甫簽訂的合作投資備忘錄（MOU）與台美對等貿易協定（ART）效力是否受影響，以及政府又該如何應對美方關稅新政。行政院長卓榮泰昨預告，將爭取美國關稅變化不改變台美已簽署的MOU及232最惠國待遇，政府也將盡速與美方確認後續程序與動作。

趕在明早10時卓榮泰率隊赴立法院施政報告前，行政院深夜通知，24日上午9時將舉行「關稅最新情勢說明記者會」，由發言人李慧芝主持，鄭麗君、楊珍妮將率政務委員兼國發會主委葉俊顯、財政部長莊翠雲、經濟部長龔明鑫、勞動部長洪申翰、農業部長陳駿季，以及衛福部長石崇良出席。

行政院 美國最高法院 台美

