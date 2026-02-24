民進黨萬年總召柯建銘 保位戰今揭曉

立法院新會期今天開議，民進黨立法院黨團改組上演「賴神鬥老柯」第二回合，賴清德總統屬意人選、立法院前副院長蔡其昌競選總召，挑戰「萬年總召」柯建銘，今天黨團大會將揭曉。總召人選，雖可協調產生，但據了解，柯、蔡昨天中午已會面，兩人都有參選意願，若開會前仍協調不成，將投票決勝負。

民進黨團昨已發布「甲級動員令」，召集黨籍立委出席今天上午十時卅分的黨團會議。依慣例，黨團在新會期開議之初，透過協調或改選決定新任總召（任期一年）、幹事長及書記長等三長人選。綠營人士指出，若最終協調未果，應會循上會期作法採不記名投票，避免公開表態造成不必要的尷尬與對立。

受「大罷免、大失敗」之累，柯建銘表態爭取連任總召，遭逢新潮流立委蔡其昌的挑戰；但黨團幹事長至今無人登記，書記長僅現任副幹事長范雲登記。

據了解，黨內普遍認為，局面對柯建銘不利，若賴清德總統「換血」態度堅定，以賴能掌握的新系、民主活水為骨幹，要取得過半綠營立委力挺蔡其昌，機率相當高。

據指出，黨內已盤點四劇本，前兩劇本包括柯建銘、蔡其昌其一主動退選；第三種是賴、柯協調出共識，由蔡其昌接棒，柯建銘則另有作戰位置，不至於成為「陽春立委」；第四種則為投票決勝負。

綠營人士指出，依慣例仍會先以協調為主，若雙方仍有意願，才會透過票選，但黨內多半希望以和為貴，目前還在努力協調中，「尚未投票前，都有協調空間」。不過，協調進度至今卡關。

據了解，昨天中午在柯建銘邀集下，有登記幹部的蔡其昌、范雲，以及現任幹部鍾佳濱、陳培瑜已先行碰面。據轉述，現場氣氛未如外界想像的劍拔弩張，但也未觸及「深水區」，會中僅確定柯、蔡仍維持參選總召的意願，並未協調出結果。

民進黨人士說，黨內一方面期待民進黨團完成世代交替，展現新氣象，也肯認柯建銘對黨的貢獻，期盼柯在其他戰鬥位置繼續發揮運籌帷幄的長才；如何協調出完美局面，考驗黨主席賴清德的政治智慧。