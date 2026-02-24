快訊

川普發文警告！若有國家想利用最高法院判決耍花招 將面臨更高關稅

卓揆施政報告 聚焦國防軍購

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

立法院新會期今開議，行政院卓榮泰將作施政報告並備詢；他昨天在政院新春團拜時指出，期盼台灣邁向開放、富強及安全，行政院與立法院也能化解過去障礙，擱置過往爭議，互動更積極順暢。

國防及軍購是立院本會期焦點，行政院送至立法院的書面施政報告中也提及，中共積極擴張區域勢力，對周邊國家加大軍事施壓、灰帶襲擾、網路攻擊與認知作戰，使國際高度關注台海及區域穩定，為因應中共統戰及認知作戰、爭議訊息危害，國軍已發展反制認知作戰運作機制。

施政報告指出，因應中共軍事威脅持續擴增，為守護國家安全，國防部已擬具「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，並於去年十一月送請立法院審議，另預為規畫「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，執行期程為二○二六年起至二○三三年，八年投入一點二五兆元，將待條例經立法院三讀後提出。

卓榮泰 行政院

