茶敘妙語...韓國瑜：不要化骨綿掌 賴清德：專長止咳化痰

賴清德總統昨與五院院長新春茶敘，針對朝野關係，立法院長韓國瑜在閉門茶敘中打趣表示，希望大事化小、逢凶化吉，「不要化骨綿掌就好」；賴總統則回應，他沒練過化骨綿掌，但是會「九陽真經」，專長是「止咳化痰」，保護人民健康，引發現場一陣笑聲。

早在總統府與五院敲定這場新春茶敘之前，韓國瑜就曾表示，將在面見賴總統時提議，是否考慮「化」字，來化解朝野衝突。

昨天茶敘中，賴總統一開場就以「四化」回應韓國瑜的「化」字，包括希望化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛。

據了解，韓國瑜在茶敘中再度談及「化」字指出，應該大事化小、小事化無、逢凶化吉、不要化骨綿掌就好，並當面邀請賴總統到立法院國情報告；賴總統也當場重申一貫立場，願按照憲政程序，欣然前往。

賴總統致詞時也提及，茶敘有準備核桃糕，未來朝野可以和諧。據了解，府方還準備生仁糖、棗泥核桃、綠豆冰糕搭配金桔茶，除了充滿年節氣息，也傳遞「以和為貴」的精神。

府方人士說，「以和為貴」呼應五院在憲政體制下分工合作、相互尊重的精神，也提醒在多元意見中尋求最大共識，搭配金桔茶，象徵吉利圓滿。生仁糖則是台灣農曆新年代表性傳統點心之一，紅白相間的外型象徵喜氣與團圓；花生蘊含「吃花生，好事發生」，鋪陳團結合作的開端。