賴總統：日韓未選擇重新談判

賴清德總統與五院院長茶敘昨天登場，賴總統在閉門茶敘中表示，現行台美關稅談判結果對台灣有利，日、韓皆未選擇重新談判，盼行政院將協議文本送立法院後能夠盡速審查通過。監察院代理院長李鴻鈞說，賴總統願意前往立法院國情報告，但要求一問一答真的太扯，「不能把船砸沉，因為我們都在船上」。

美國聯邦最高法院廿日判定總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）徵收關稅的手段不合法，川普廿一日宣布百分之十五全球性關稅，且即刻生效。

據了解，昨天在五院茶敘中，賴總統說，現行台美關稅談判結果對台灣有利，日韓與其他國家沒有選擇重新談判。行政院長卓榮泰說，過年期間走春向國人說明台灣經濟表現良好，但他也憂心今年度中央政府總預算案尚未通過，無法確保重大政策推行；卓揆還提及，今年度中央政府總預算、財政收支劃分法、國防特別預算、關稅協議等，都需要立法院長韓國瑜協助推動。

韓國瑜在茶敘後表示，五院院長都非常關切立法院法律案、預算案等，他建議賴總統，遇到任何問題應該善用智慧、要善用耐心，把很多的衝突、誤會化解掉。

與會人士轉述，李鴻鈞在茶敘中表示，面對國際諸多挑戰，台灣的方向與走向國際也在看，賴總統願意前往立院國情報告，總統是國家的總統、代表國家，而非民進黨的總統，要求一問一答真的太扯。

李鴻鈞還表示，「台灣是一條船，我們沒有選上船長，但也都還是船員，不能把船砸沉，因為我們都在船上」。隨後，李鴻鈞也感謝賴總統與韓國瑜有心，讓茶敘成行。