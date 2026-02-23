快訊

國情報告「統問統答」？綠：不是點菜就要上

聯合報／ 記者黃婉婷林政忠／台北報導

立法院韓國瑜稱賴清德總統願意赴立院國情報告「統問統答」，民進黨立院黨團書記長陳培瑜說，這件事非韓國瑜說的算，「不是點菜就要上」，應盡速召集黨團協商，討論方式、程序及報告議題；希望三黨有共識，統問統答是其一方法。

民進黨前立委李文忠表示，昨天新春茶敘是一個好的開始，但朝野和解重點不只是茶敘、喝咖啡，而是權力分享。

李文忠指出，朝野領袖若真有心解決現狀僵局應做四件事：一、總統分享權力；二、在野在合憲的前提下強化國會權；三、尊重總統國家元首的身分，任何攻防都應謹守文明的分寸及對這個職位的尊敬；四、藍綠先約束自己陣營黨公職的言行，譴責或懲處抹黑、抹紅別人的言行。

李文忠建議，賴政府可先從大法官、中選會、ＮＣＣ、考試委員等獨立機關人事權分享為示範，民進黨可以跟在野黨討論，由藍白推薦適合人選，行政當責、在野制衡，在合憲前提下強化國會權限；歐洲、日本的聯合政府行之有年，但台灣比較陌生，面對朝小野大，執政權更要妥協，先從獨立機關的人事權分享開始，一步一步為聯合政府鋪路。

陳培瑜指出，賴總統從未拒絕赴立法院國情報告，也有高度意願，但前提是必須合乎憲法程序，民進黨團立場也是依法合憲，「過去總統不是不來，只是程序一直沒有討論，並非韓院長邀請，總統府才改變說法」；韓國瑜拋出統問統答，但不是韓說的算，民進黨團希望韓召集協商，大家都可以提出意見討論。

對於是否接受統問統答？陳培瑜表示，統問統答應該只是其中一個方法，會不會有其他的可能性，「當然還是開放態度」。她並提醒韓國瑜，該做的事還是要做，不要叫總統來立法院國情報告後就沒事了，包括今年度中央政府總預算案、軍購特別條例、政院版財劃法爭議都還沒解決。

