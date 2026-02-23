快訊

藍白促「國情報告」 總統有問有答、實問實答

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰／台北報導
在立法院長韓國瑜親自邀請下，賴清德總統赴立院國情報告露出曙光。圖為立法院院會。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜於昨天國政茶敘後指出，賴清德總統願赴立院國情報告，方式將採「統問統答」。國民黨立法院黨團認為，最好的溝通就是有問有答、不閃不躲，至於問答方式，則須朝野協商確認；民眾黨團也說，無論是「統問統答」或「依序回答」，核心目標皆為「實問實答」。

國民黨團總召傅崐萁表示，對於韓國瑜推動朝野溝通的安排，創造更多互動協調的空間，深表敬意與謝意；對賴總統願到立法院國情報告，並接受國會的監督與詢答也表示尊重，畢竟把話說清楚，比隔空喊話更有效率。

傅崐萁說，期待報告能真正「解惑」，讓重大議題，包括預算編列、國安挑戰與政策方向，都能向國會與國人講明白、說清楚，不必靠補充說明、更不用靠會後解讀。至於問答環節，必須透過朝野協商，來確認進行的方式。

傅崐萁指出，好的禮遇，就是據實回答問題；最好的溝通，就是有問有答、不閃不躲。只要資訊透明、內容清晰，相信就能化解誤會，也能讓全民放心。

民眾黨團總召陳清龍說，面對日益嚴峻的國際情勢與內政挑戰，包括國人高度關切的軍購預算透明化、台美貿易暨關稅協定等重大國政議題，賴總統應提出具體且深入的報告，並且清楚說明何以總統竟然違反憲法義務，拒絕公布立法院三讀通過的法律。

有關報告具體形式，民眾黨團主張按「立法院職權行使法」軌道，交由黨團協商決定，無論是統問統答或依序回答，核心目標都應是實問實答，如此才能達到實質透明、具有意義的國情報告功能，破除形式主義，真正與民意接軌。

有國民黨立委指出，黨內立委分兩派，有認為只要有答就行；有些則堅守具體回答，不能讓國會淪為總統舞台，甚至砲台；若採「統問統答」，國人關心的美國關稅談判及因應措施、軍購特別條例草案等，這些能說得清楚嗎？

