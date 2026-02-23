新聞分析／史上首例 總統赴國會報告成局或破局？

在立法院長韓國瑜親自邀請下，賴清德總統赴立院國情報告露出曙光。過去不論藍綠執政，總統國情報告都因朝野各懷鬼胎的政治算計，最終胎死腹中；此次韓國瑜提出「統問統答」模式，朝野能否互釋善意，促成憲政史上首次總統到立院國情報告，或仍舊只顧互鬥，繼續累積「相罵本」，全民將睜大眼檢視。

憲法增修條文規定，立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告。然而，過去除了總統到國民大會國情報告並聽取國代建言，在修憲廢國大之後，迄今並無總統到立法院國情報告的先例。

陳水扁執政時期，曾因國防軍購、我國加入聯合國等議題表態願赴立院國情報告；馬英九政府時期，也曾因開放美牛、油電漲價及馬習會事宜，有國情報告之議；蔡英文執政時，則因巴拿馬與我斷交、開放萊豬進口，朝野又談及國情報告事宜。但不論扁、馬、蔡誰執政，總統主動或在野立委提案要求國情報告，最終都因各有堅持，朝野缺乏共識而告吹。

總統到立院國情報告難以成局，朝野對「報告模式」的認知差異是主因。在野黨多認為總統不應只是單向的報告，而是應該接受立委詢答，但執政的一方則認為一問一答、即問即答不符合憲政規範，只是在野黨想藉機羞辱國家元首；在野的一方則認為，若總統只是報告，無異提供政治舞台，淪為總統的個人秀。

在朝野各有政治盤算下，總統國情報告自然不易進行。但憲法增修條文僅明定「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告」，屬於框架性規定，實際上如何進行，還是有賴朝野透過協商及實務運作，來建立憲政慣例。正如立法院職權行使法規定，「立委於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處，提出問題；其發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定。就前項委員發言，經總統同意時，得綜合再做補充報告」。

亦即，如何問答的遊戲規則，並非「一問一答就是違憲」那樣非黑即白，重點還是在於總統的態度；若是「經總統同意」，其實亦無不可。

但為避免朝野又陷於詢答爭議而破局，韓國瑜提出「統問統答」模式，類似前總統李登輝每年向國民大會國情報告後的「綜合答覆」，應是朝野都能接受的最大公約數。

府方昨重申，在合乎憲政程序下，賴總統願欣然前往立院國情報告，但對所謂的「統問統答」並未鬆口。接下來，能否開啟憲政先例、進而形成慣例，朝野黨團協商將是關鍵。

此外，值得注意的是，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜昨天冒出一句「不是點菜就要上」，此事非韓國瑜說了算，是否也為破局預留伏筆？就看賴總統在氣氛熱絡的茶敘之後，能拿出多少「以和為貴」的誠意了。