賴總統：合憲前提下 欣然赴立院報告
賴清德總統昨（23）日邀五院院長新春茶敘，呼籲化分歧為團結。對於立法院長韓國瑜親邀赴立法院國情報告，採統問統答方式，賴總統回應，將於合乎憲政程序下欣然前往。
不過雖韓國瑜會中釋出善意，但國民黨、民眾黨立院黨團表示，問答方式仍必須經過黨團協商。
賴總統說，福爾摩沙沒有什麼仇恨放不下，但非常可惜，去年的確錯過許多機會，在新的一年開始可把握契機。總統提出「四化」：化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛，要為國家、社會和人民邁出第一步。
韓國瑜說，會中大家關切很多法律案與預算案，特別是中央政府總預算、特別軍購預算，他邀請賴總統親赴立院國情報告，並將採統問統答。總統府發言人郭雅慧會後補充說明，在合乎憲政程序下，賴總統將欣然前往立院國情報告。
卓榮泰在會中坦言，憂心總預算案未通過，無法確保重大政策推行，並提及包括中央政府總預算、財劃法、國防特別預算、關稅協議等，都需要韓國瑜協助推動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。