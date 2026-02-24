賴總統：合憲前提下 欣然赴立院報告

賴清德總統昨（23）日邀五院院長新春茶敘，呼籲化分歧為團結。對於立法院長韓國瑜親邀赴立法院國情報告，採統問統答方式，賴總統回應，將於合乎憲政程序下欣然前往。

不過雖韓國瑜會中釋出善意，但國民黨、民眾黨立院黨團表示，問答方式仍必須經過黨團協商。

賴總統說，福爾摩沙沒有什麼仇恨放不下，但非常可惜，去年的確錯過許多機會，在新的一年開始可把握契機。總統提出「四化」：化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛，要為國家、社會和人民邁出第一步。

韓國瑜說，會中大家關切很多法律案與預算案，特別是中央政府總預算、特別軍購預算，他邀請賴總統親赴立院國情報告，並將採統問統答。總統府發言人郭雅慧會後補充說明，在合乎憲政程序下，賴總統將欣然前往立院國情報告。

卓榮泰在會中坦言，憂心總預算案未通過，無法確保重大政策推行，並提及包括中央政府總預算、財劃法、國防特別預算、關稅協議等，都需要韓國瑜協助推動。