快訊

年後轉職潮！AI技能成求職標配 看到缺工就跳槽…小心風險

賴總統：合憲前提下 欣然赴立院報告

經濟日報／ 記者歐芯萌余弦妙／台北報導

賴清德總統昨（23）日邀五院院長新春茶敘，呼籲化分歧為團結。對於立法院韓國瑜親邀赴立法院國情報告，採統問統答方式，賴總統回應，將於合乎憲政程序下欣然前往。

不過雖韓國瑜會中釋出善意，但國民黨、民眾黨立院黨團表示，問答方式仍必須經過黨團協商。

賴總統說，福爾摩沙沒有什麼仇恨放不下，但非常可惜，去年的確錯過許多機會，在新的一年開始可把握契機。總統提出「四化」：化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛，要為國家、社會和人民邁出第一步。

韓國瑜說，會中大家關切很多法律案與預算案，特別是中央政府總預算、特別軍購預算，他邀請賴總統親赴立院國情報告，並將採統問統答。總統府發言人郭雅慧會後補充說明，在合乎憲政程序下，賴總統將欣然前往立院國情報告。

卓榮泰在會中坦言，憂心總預算案未通過，無法確保重大政策推行，並提及包括中央政府總預算、財劃法、國防特別預算、關稅協議等，都需要韓國瑜協助推動。

韓國瑜 國情報告 立法院

延伸閱讀

賴總統同意韓國瑜邀約赴立院國情報告 民眾黨團：核心目標為實問實答

韓國瑜拋立院遷建 江啟臣被點名表態：台中地理位置得天獨厚 非常適合

【重磅快評】賴清德如願統問統答 別浪費韓國瑜折衝的美意

韓國瑜親邀賴總統國情報告 府：合憲下將欣然前往

相關新聞

五院茶敘…韓國瑜邀賴總統國情報告 採統問統答

賴清德總統昨天與五院院長新春茶敘，立法院長韓國瑜當面邀請賴總統到立院國情報告，並採「統問統答」方式，韓國瑜強調「這是基本...

新聞分析／史上首例 總統赴國會報告成局或破局？

在立法院長韓國瑜親自邀請下，賴清德總統赴立院國情報告露出曙光。過去不論藍綠執政，總統國情報告都因朝野各懷鬼胎的政治算計，...

軍購條例…國民黨將提黨版 列優先法案

立法院新會期今天開議，軍購特別條例成朝野攻防焦點。國民黨主席鄭麗文昨表示，國民黨一定會積極主導，也盼主動與美方溝通，要為...

藍白促「國情報告」 總統有問有答、實問實答

立法院長韓國瑜於昨天國政茶敘後指出，賴清德總統願赴立院國情報告，方式將採「統問統答」。國民黨立法院黨團認為，最好的溝通就...

政府若看不清國際大局 恐讓台灣淪輸家又當「盤仔」

美國川普政府的關稅戰一變再變，搞得全球都不得安寧，歐盟原定24日表決去年與川普政府達成協議的一項關鍵承諾事項，在當前充滿不確定的因素下，確定延後討論。正如川普競選時承諾快速俄烏戰爭，但至今仍未實現。川普政府的諸多不確定性，早已讓各國謹慎以對，行政院過年前宣布談好的台美貿易協定，如今同樣充滿諸多不確定，面對業者與各界的疑問，府院連日來無法釋疑，賴清德總統邀五院院長茶敘，看似有意跨出朝野和解的第一步，但若一味要求國會配合、無視國際大局走向，讓台灣成了輸家又當冤大頭，如何對得起人民。

賴總統：合憲前提下 欣然赴立院報告

賴清德總統昨（23）日邀五院院長新春茶敘，呼籲化分歧為團結。對於立法院長韓國瑜親邀赴立法院國情報告，採統問統答方式，賴總...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。