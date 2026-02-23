荷蘭新任總理葉騰就職 外交部：持續深化各領域合作

荷蘭新任總理葉騰宣誓就職，外交部今天致賀並表示，台灣珍視台荷緊密經貿關係及深厚歷史連結，將持續深化在半導體、科技創新、產業供應鏈等各領域的合作。

外交部晚間發布新聞稿指出，荷蘭聯合政府新任總理葉騰（Rob Jetten）於23日率民六六黨（D66）、自民黨（VVD）及基督教民主黨（CDA）三黨內閣成員，向荷蘭國王亞歷山大（Willem-Alexander）宣誓就職，外交部對荷蘭組成新屆聯合政府表達誠摯祝賀。

外交部表示，台灣與荷蘭共享民主、自由、人權與法治價值，近年雙邊關係蓬勃發展。荷蘭政府於2024年首度派遣軍艦通過台海、2025年祝賀台灣人民順利舉行總統大選。另荷蘭國會也長期展現對台灣的跨黨派支持，並在2024年至2025年間通過10項友台動議案，充分展現荷蘭社會對台灣的重視與友誼。

外交部說明，荷蘭是台灣在歐洲第2大貿易夥伴，以及最大投資來源國。台灣珍視台荷緊密的經貿關係及過去深厚的歷史連結，未來將持續在友好互信的基礎上，深化雙邊在半導體、科技創新、產業供應鏈等各領域的合作，共謀兩國人民福祉。