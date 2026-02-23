快訊

川普稱關稅失效賦予他更多權力 怒批「判決荒謬且愚蠢」

北捷遭恐嚇「南京三民搭到松山沿途攻擊」 大批警力衝站內排查、鎖定謊報累犯

影／畫面曝光！男毒駕載5童拒檢逃逸肇事 孩子全受傷送醫

荷蘭新任總理葉騰就職 外交部：持續深化各領域合作

中央社／ 台北23日電
荷蘭聯合政府新任總理葉騰（圖）於23日率民六六黨、自民黨及基督教民主黨三黨內閣成員，向荷蘭國王亞歷山大宣誓就職，外交部對荷蘭組成新屆聯合政府表達誠摯祝賀。法新社
荷蘭聯合政府新任總理葉騰（圖）於23日率民六六黨、自民黨及基督教民主黨三黨內閣成員，向荷蘭國王亞歷山大宣誓就職，外交部對荷蘭組成新屆聯合政府表達誠摯祝賀。法新社

荷蘭新任總理葉騰宣誓就職，外交部今天致賀並表示，台灣珍視台荷緊密經貿關係及深厚歷史連結，將持續深化在半導體、科技創新、產業供應鏈等各領域的合作。

外交部晚間發布新聞稿指出，荷蘭聯合政府新任總理葉騰（Rob Jetten）於23日率民六六黨（D66）、自民黨（VVD）及基督教民主黨（CDA）三黨內閣成員，向荷蘭國王亞歷山大（Willem-Alexander）宣誓就職，外交部對荷蘭組成新屆聯合政府表達誠摯祝賀。

外交部表示，台灣與荷蘭共享民主、自由、人權與法治價值，近年雙邊關係蓬勃發展。荷蘭政府於2024年首度派遣軍艦通過台海、2025年祝賀台灣人民順利舉行總統大選。另荷蘭國會也長期展現對台灣的跨黨派支持，並在2024年至2025年間通過10項友台動議案，充分展現荷蘭社會對台灣的重視與友誼。

外交部說明，荷蘭是台灣在歐洲第2大貿易夥伴，以及最大投資來源國。台灣珍視台荷緊密的經貿關係及過去深厚的歷史連結，未來將持續在友好互信的基礎上，深化雙邊在半導體、科技創新、產業供應鏈等各領域的合作，共謀兩國人民福祉。

外交部 荷蘭 供應鏈

延伸閱讀

NBA／重批雷霆犯規「裁判就是不吹」 米契爾：只能想辦法面對

NBA／SGA因傷無緣明星賽 森根補進世界隊寫土耳其紀錄

NBA／亞歷山大腹部拉傷將缺席明星賽 還差6場破張伯倫紀錄

NBA／年度MVP大對決！亞歷山大裡子、面子都贏約柯奇

相關新聞

外媒專訪談兩岸局勢 鄭麗文指「須互信」：否則只剩武器替我們發言

兩岸局勢引發國際高度關注，國民黨主席鄭麗文近日接受丹麥知名媒體「貝林時報」（Berlingske）專訪，闡述國民黨的兩岸...

賈永婕被封「民主油罐車」 藍議員諷像青鳥：覺醒就多批判當權者

台北101董事長賈永婕近期針對林宅血案、蔣中正銅像等議題發言，被網友封為「民主油罐車」，更被一度被綠營點名有望出戰台北市...

黃國昌曝美國將提第二批對台軍售 反問美方：能否也尊重台灣民主程序

立法院新會期明天開議，軍購特別條例成為焦點。民眾黨主席黃國昌今天說，美國會有第二批對台軍售，目前還在踐行國會民主程序，民...

茶敘氣氛和諧！韓國瑜稱「不要化骨綿掌」 賴總統笑回專長是「止咳化痰」

賴清德總統今與五院院長新春茶敘，全程採閉門進行，賴總統與立法院長韓國瑜互動備受關注。據了解，韓國瑜在茶敘中表示，希望能大...

荷蘭新任總理葉騰就職 外交部：持續深化各領域合作

荷蘭新任總理葉騰宣誓就職，外交部今天致賀並表示，台灣珍視台荷緊密經貿關係及深厚歷史連結，將持續深化在半導體、科技創新、產...

監察院新春團拜 李鴻鈞盼堅定整飭官箴維護人權

監察院今天舉行新春團拜，代理院長李鴻鈞表示，監察院去年面臨許多嚴峻挑戰，都憑藉堅持順利渡過；展望新的一年，盼堅定監察院「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。