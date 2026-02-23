荷蘭新任總理葉騰就職 外交部：持續深化各領域合作
荷蘭新任總理葉騰宣誓就職，外交部今天致賀並表示，台灣珍視台荷緊密經貿關係及深厚歷史連結，將持續深化在半導體、科技創新、產業供應鏈等各領域的合作。
外交部晚間發布新聞稿指出，荷蘭聯合政府新任總理葉騰（Rob Jetten）於23日率民六六黨（D66）、自民黨（VVD）及基督教民主黨（CDA）三黨內閣成員，向荷蘭國王亞歷山大（Willem-Alexander）宣誓就職，外交部對荷蘭組成新屆聯合政府表達誠摯祝賀。
外交部表示，台灣與荷蘭共享民主、自由、人權與法治價值，近年雙邊關係蓬勃發展。荷蘭政府於2024年首度派遣軍艦通過台海、2025年祝賀台灣人民順利舉行總統大選。另荷蘭國會也長期展現對台灣的跨黨派支持，並在2024年至2025年間通過10項友台動議案，充分展現荷蘭社會對台灣的重視與友誼。
外交部說明，荷蘭是台灣在歐洲第2大貿易夥伴，以及最大投資來源國。台灣珍視台荷緊密的經貿關係及過去深厚的歷史連結，未來將持續在友好互信的基礎上，深化雙邊在半導體、科技創新、產業供應鏈等各領域的合作，共謀兩國人民福祉。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。