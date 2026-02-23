賈永婕被封「民主油罐車」 藍議員諷像青鳥：覺醒就多批判當權者

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北101董事長賈永婕近期針對林宅血案、蔣中正銅像等議題發言，頻頻被討論，被網友封為「民主油罐車」，北市議員楊植斗諷刺，賈此舉跟路上青鳥有8成像。圖／取自賈永婕臉書
台北101董事長賈永婕近期針對林宅血案、蔣中正銅像等議題發言，被網友封為「民主油罐車」，更被一度被綠營點名有望出戰台北市長，北市議員楊植斗諷刺，「賈此舉跟路上青鳥有8成像」，若真要覺醒不如對當權者多加建言。

楊植斗指出，學習歷史是為了從中獲取教訓避免悲劇再次發生，卻有一群人將過去的災難當作提款機，「例如再過幾天的228有一群吸血鬼吸著受難者的血賺政治紅利別人流血他打嘴炮，某董座最近在意的林宅血案，「當權者遲遲不公布真相，是為了什麼，懂的人就懂」，當時被壓迫的人早就大權在握。

楊植斗說，過去民進黨的確有值得尊敬前輩，但當今的選個台北市長都畏畏縮縮，已是「哲人日已遠，典型在夙昔」，今賴清德總統邀五院院長茶敘在致詞時提到新一年挑戰時，說非常可惜，去年的確錯過許多機會，「去年搞大罷免，為了讓在野黨閉嘴，浪費了多少機會？」

楊植斗呼籲，某董座真的覺醒的話，除了記取歷史的可怕之外，也請勇敢發聲，對「當權者」多加建言，對在野力量多點鼓勵，否則歷史總有機會再次重演。

