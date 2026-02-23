外媒專訪 鄭麗文：兩岸須建立互信 否則只剩武器替我們發言

兩岸局勢引發國際高度關注，國民黨主席鄭麗文近日接受丹麥知名媒體「貝林時報」（Berlingske）專訪，闡述國民黨的兩岸路線與務實避戰的堅定立場。鄭麗文表示，「兩岸必須建立互信，否則最終將只剩下武器來替我們發言。」

鄭麗文指出，面對外界的不實指控與誤解，這一切關乎於正視現實；國民黨深知，若兩岸失去溝通管道，台灣的處境將極度危險。

鄭麗文在專訪中強調重建兩岸溝通橋樑的急迫性，她認為，「我們必須建立互信。否則，我們最終將只剩下武器來替我們發言。」而國民黨的核心理念在於「避戰」與「保護台灣人民的最大利益」。

鄭麗文表示，一旦發生衝突，台灣無法贏得戰爭，台灣將成為最大的輸家。」這正是國民黨必須竭盡全力避免的悲劇。基於對台灣未來的強烈責任感，國民黨將不畏艱難，積極尋求與對岸展開對話的空間，以最大程度地為台灣爭取和平的籌碼。

國民黨呼籲，真正的愛台灣不是將國家推向戰爭邊緣，而是透過對話化解分歧。鄭麗文在此次新春參拜中，也展現與台灣基層民眾站在一起、共同守護家園的決心。國民黨將持續致力於扭轉當前的危險局勢，為台灣人民創造一個和平、繁榮且安全的未來。