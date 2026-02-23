監察院新春團拜 李鴻鈞盼堅定整飭官箴維護人權

監察院今天舉行新春團拜，代理院長李鴻鈞表示，監察院去年面臨許多嚴峻挑戰，都憑藉堅持順利渡過；展望新的一年，盼堅定監察院「整飭官箴、維護人權」的核心價值。

監察院透過新聞稿表示，今天在監察院大禮堂舉行「2026年新春團拜」，李鴻鈞率監察委員、秘書長、副秘書長、審計部審計長、副審計長與監察院全體人員齊聚一堂，互道新春祝福。

李鴻鈞致詞表示，監察院去年雖面臨許多嚴峻挑戰，都憑藉堅持順利渡過，除成功主辦第37屆澳紐及太平洋地區監察使年會（APOR年會）暨人權國際研討會，讓世界看見監察院，落實國際監察與人權交流，同時全面深化數位轉型，提升監察效能。

李鴻鈞說，展望新的一年，有秘書長黃適卓加入成為新夥伴，凝聚團隊士氣，讓大家一起堅定監察院「整飭官箴、維護人權」的核心價值。

監察院指出，這次團拜活動由公職人員財產申報處策劃開場表演，改編「台灣尚勇」口號並結合馬年創意，象徵監察院新年新氣象，並安排「監察院晴聲合唱團」演出。