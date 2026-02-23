韓國瑜邀賴總統國情報告 藍白黨團：問答環節須經朝野協商

立法院長韓國瑜23日出席五院院長新春茶敘後表示，他特別邀請賴清德總統親自到立法院做國情報告，賴總統也欣然接受，方式上將採統問統答。對此，國民黨、民眾黨立院黨團回應，問答環節必須透過朝野協商，來確認進行的方式。

韓國瑜提到，當前立法院之間有很多法律案與預算案，大家非常關切，特別是中央政府總預算、特別軍購預算。他邀請賴總統親自到立法院做國情報告，方式上將採取統問統答。總統府發言人郭雅慧說，在合乎憲政程序下，賴總統將欣然前往立院國情報告。

國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，對於韓國瑜公忠體國的辛苦推動朝野溝通與費心的安排，創造更多互動協調的空間，深表敬意與謝意。賴總統願意到立法院進行國情報告，並接受國會的監督與詢答，黨團表示尊重，畢竟把話說清楚，比隔空喊話更有效率。

傅崐萁說，期待這場報告能真正「解惑」，讓立委與國人關心的重大議題，包括預算編列、國安挑戰與政策方向，都能向國會與國人講明白、說清楚，不必靠補充說明、更不用靠會後解讀。至於問答環節，必須透過朝野協商，來確認進行的方式。

有關賴總統將赴立院國情報告，民眾黨立院黨團表示，其早已提出相關議案，一再敦促賴總統履行其選前對國人的承諾，主動向最高民意機關負責，落實憲政權責之核心價值。賴總統既已表態接受邀請，該黨團期許賴總統秉持誠信、履行承諾，體現責任政治的精神。

民眾黨團認為，面對日益嚴峻的國際情勢與內政挑戰，賴總統應就國人高度關切之軍購預算透明化、台美貿易暨關稅協定等重大國政議題，提出具體且深入的報告，並清楚說明何以賴總統拒絕公布立法院三讀通過之法律。

有關報告之具體形式，民眾黨團認為，按現行《立法院職權行使法》之軌道，應交由黨團協商決定。無論是「統問統答」或「依序回答」，核心目標皆應「實問實答」才能達到實質透明且具意義的國情報告功能，破除形式主義，真正與民意接軌。