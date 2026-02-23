快訊

茶敘氣氛和諧！韓國瑜稱「不要化骨綿掌」 賴總統笑回專長是「止咳化痰」

烏克蘭無人機入俄 大批陸客滯留莫斯科機場10小時

台積電噴1333億元成交值竟收最低 量價榜曝外資「棄權值」轉愛這些股

茶敘氣氛和諧！韓國瑜稱「不要化骨綿掌」 賴總統笑回專長是「止咳化痰」

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今與五院院長新春茶敘。圖／總統府提供
賴清德總統今與五院院長新春茶敘。圖／總統府提供

賴清德總統今與五院院長新春茶敘，全程採閉門進行，賴總統與立法院韓國瑜互動備受關注。據了解，韓國瑜在茶敘中表示，希望能大事化小、逢凶化吉，「不要化骨綿掌就好」，而賴總統則幽默回應，他沒練過化骨綿掌，但是會「九陽真經」，專長是「止咳化痰」，保護人民健康，引發一陣笑聲。

與會人士說，正副總統抵達大禮堂後，賴總統先行開場向五院院長拜年，強調「化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛」，期盼國家大吉大利、社會吉利圓滿，國人在馬年馬上大吉。緊接著，行政院長卓榮泰也向正副總統與五院院長道賀七喜春來、可喜可賀。

卓榮泰則提及，過年期間走春拜廟，向國人說明台灣經濟表現良好。與會人士說，卓揆也談到，憂心總預算案沒有通過，無法確保重大政策推行，並提及包括中央政府總預算、財政收支劃分法、國防特別預算、關稅協議等，都需要韓國瑜協助推動。

據了解，韓國瑜在茶敘中談及「化」字，他說，應該大事化小、小事化無、逢凶化吉、不要化骨綿掌就好，並當面邀請總統到立法院進行國情報告。賴總統則重申一貫立場，願按照憲政程序欣然前往，同時也幽默回應，他沒有練過化骨綿掌，但是會「九陽真經」，專長是「止咳化痰」，保護人民健康。

賴總統與五院院長茶敘約歷時一個半小時，與會人士說，形式跳脫制式的一問一答，而是五院院長逐一發言，表達各自關切議題，坦誠交換意見、暢所欲言交流。

與會人士表示，現場氣氛一團和氣、笑聲不斷，如同賴總統所說「茶聲、笑聲、談話聲，聲聲入耳」，也如同韓國瑜會後談及表現溫暖人性的一面，是「非常好的示範」。

賴清德 韓國瑜 立法院 國防特別預算 國情報告 院長茶敘

延伸閱讀

賴總統同意韓國瑜邀約赴立院國情報告 民眾黨團：核心目標為實問實答

韓國瑜拋立院遷建 江啟臣被點名表態：台中地理位置得天獨厚 非常適合

【重磅快評】賴清德如願統問統答 別浪費韓國瑜折衝的美意

韓國瑜親邀賴總統國情報告 府：合憲下將欣然前往

相關新聞

茶敘氣氛和諧！韓國瑜稱「不要化骨綿掌」 賴總統笑回專長是「止咳化痰」

賴清德總統今與五院院長新春茶敘，全程採閉門進行，賴總統與立法院長韓國瑜互動備受關注。據了解，韓國瑜在茶敘中表示，希望能大...

五院新春茶敘 韓國瑜：賴總統願赴立法院做國情報告

賴清德總統今天與五院院長新春茶敘，立法院長韓國瑜會後回到立法院開記者會表示，五院都關切總預算、軍購預算等，他邀請賴總統親...

五院院長茶敘 賴總統謝韓國瑜提「化」字建言回應「四化」

賴清德總統今早與立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘，賴總統開場致詞時表示，新的一年開始，「我們必然是要朝向：化誤解為理解、...

北市議會「藍白分」？黃瀞瑩：市政議題無關黨派 民眾黨走自己的路

民眾黨北市議員黃瀞瑩、市議員參選人吳怡萱今上網路政論節目，談到北市市政議題及藍白合等，黃瀞瑩說，在上個會期黨團和國民黨團...

「賴神鬥老柯」第二回合 蔡其昌、柯建銘總召之戰勝負明揭曉

立法院新會期明天開議，政壇關注民進黨立法院黨團改組戰況，今年由賴清德總統屬意人選、立法院前副院長蔡其昌將挑戰「萬年總召」...

韓國瑜提立法院遷建議題 楊瓊瓔：我主張評估將立法院遷建到台中

立法院遷建議題，立委楊瓊瓔今天表示，很感謝韓國瑜院長願意把這個議題拿出來討論。她從2009年起就多次在立法院提案，從國土...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。