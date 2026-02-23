茶敘氣氛和諧！韓國瑜稱「不要化骨綿掌」 賴總統笑回專長是「止咳化痰」

賴清德總統今與五院院長新春茶敘，全程採閉門進行，賴總統與立法院長韓國瑜互動備受關注。據了解，韓國瑜在茶敘中表示，希望能大事化小、逢凶化吉，「不要化骨綿掌就好」，而賴總統則幽默回應，他沒練過化骨綿掌，但是會「九陽真經」，專長是「止咳化痰」，保護人民健康，引發一陣笑聲。

與會人士說，正副總統抵達大禮堂後，賴總統先行開場向五院院長拜年，強調「化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛」，期盼國家大吉大利、社會吉利圓滿，國人在馬年馬上大吉。緊接著，行政院長卓榮泰也向正副總統與五院院長道賀七喜春來、可喜可賀。

卓榮泰則提及，過年期間走春拜廟，向國人說明台灣經濟表現良好。與會人士說，卓揆也談到，憂心總預算案沒有通過，無法確保重大政策推行，並提及包括中央政府總預算、財政收支劃分法、國防特別預算、關稅協議等，都需要韓國瑜協助推動。

據了解，韓國瑜在茶敘中談及「化」字，他說，應該大事化小、小事化無、逢凶化吉、不要化骨綿掌就好，並當面邀請總統到立法院進行國情報告。賴總統則重申一貫立場，願按照憲政程序欣然前往，同時也幽默回應，他沒有練過化骨綿掌，但是會「九陽真經」，專長是「止咳化痰」，保護人民健康。

賴總統與五院院長茶敘約歷時一個半小時，與會人士說，形式跳脫制式的一問一答，而是五院院長逐一發言，表達各自關切議題，坦誠交換意見、暢所欲言交流。

與會人士表示，現場氣氛一團和氣、笑聲不斷，如同賴總統所說「茶聲、笑聲、談話聲，聲聲入耳」，也如同韓國瑜會後談及表現溫暖人性的一面，是「非常好的示範」。