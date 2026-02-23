質疑李彥秀美國房產爭議挨告 高嘉瑜獲不起訴發聲：問題核心不只在法律

2024年立委選舉期間，前立委高嘉瑜質疑立委李彥秀的「海外豪宅申報案」，士林地檢署裁定，認定高嘉瑜對李彥秀的相關指控，並無誹謗之積極證據，依法處分不起訴。高嘉瑜今天也在臉書貼文表示，問題的核心從來不只在法律攻防或行政裁罰，而是政治信任與角色認同。

高嘉瑜說，社會在意的是，整體家庭安排所呈現的長期規畫與價值選擇。高說，李彥秀家人除了她以外都在美國長期生活，配偶與子女可能以持有綠卡方式定居海外、家庭與資產重心明顯也移往海外，當然會讓選民質疑，其政治承擔是否與台灣命運緊密相連。

高提到，針對李彥秀近年來的財產與身分爭議，2024年開始，她就質疑李在中國海南島與美國加州爾灣等地擁有房產，並涉及自住申報與居住身分問題，李彥秀在2025大罷免期間對此提告加重誹謗，今日士林地檢署認定無積極證據證明誹謗，作出不起訴處分。