黃國昌曝美國將提第二批對台軍售 反問美方：能否也尊重台灣民主程序

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌今天接受網路節目「誰來早餐」專訪。圖／取自不演了新聞台YouTube頻道
民眾黨主席黃國昌今天接受網路節目「誰來早餐」專訪。圖／取自不演了新聞台YouTube頻道

立法院新會期明天開議，軍購特別條例成為焦點。民眾黨主席黃國昌今天說，美國會有第二批對台軍售，目前還在踐行國會民主程序，民眾黨對此完全理解也尊重，不過他也反問「我們尊重美國的民主程序，美國能不能也尊重台灣的民主程序？」

黃國昌上午接受網路節目「誰來早餐」專訪，談及民眾黨立法院黨團自提軍購特別條例版本，他說今年1月率團訪問美國聽到很多事情，針對美國國務院公布的具體品項跟數量，民眾黨團都有將其納入軍購特別條例，這才是理性國會應該有的監督態度。

黃國昌說，如果要買什麼東西都不知道，就要開出1.25兆元空白支票，這件事情非常奇怪，「我覺得這個民主價值，美國應該也聽得懂」，美方也透露會有第二波對台軍售，目前還在踐行國會民主程序，因此無法對外透露具體項目，民眾黨對此充分理解也尊重。

面對主持人朱凱翔追問，美方官員是否有透露第二批對台軍售金額，黃國昌聽聞後則直說沒有，只能確定1.25兆元「有一定比例不是對美軍購」。

黃國昌指出，過去美國宣布對台軍售，通常都是事後編列預算，現在卻是先行匡列經費，對方也尚未確定要販售，然後藉此扣在野黨帽子，聲稱不支持軍購就是不愛台灣、中共同路人，「台灣的公共政策討論，怎麼會淪落到這種地步？我無法理解。」

朱凱翔詢問，假設美國公布第二批對台軍售，民眾黨團是否再提軍購條例版本。黃國昌對此表示，屆時要看美方公布項目、國會審議階段等，不過他也反問「我們尊重美國民主程序，美國能否尊重台灣民主程序」，就像先前美國有部分議員與智庫施壓，「如果認為這麼急，那就請美國公布，否則要台灣國會議員怎麼合理把關監督。」

黃國昌也說，民眾黨是一個務實理性科學的政黨，「我們是幫台灣人民做事，我們不是幫美國政府做事」，因此不可能同意政院版軍購特別條例，我國過去都將美國視為民主同盟，不過在美國總統川普的世界，從來就只有在意美國利益與價格，台灣在此時更要在意自身利益。

黃國昌直言，美國跟台灣利益不是百分之百對等，「要從我們這邊拿走台積電、買那麼多東西、做那麼多投資，還要開放市場等，這些都符合美國利益」，美國行政部門做這些事情合情合理，但是台灣必須思考是否符合自身利益，而不是一味迎合美國就等於符合台灣利益。

