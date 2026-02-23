立法院遷建選址立委駁火 何欣純點名江啟臣表態 他這麼回應

立法院長韓國瑜傳出向朝野黨鞭說明立院兩套遷建選項，地點包括圓山飯店或是在台北市仁愛路的空軍總司令部舊址建設全新建物。此事今引起民進黨台中市長參選人、立委何欣純上午批評，指兩處都在台北「非常錯愕！」她點名正爭取國民黨內下屆台中市長提名的江啟臣應明確表示態度。

江啟臣下午透過幕僚回應說，台中地理位置得天獨厚，氣候環境天生麗質，且從國土戰略與區域平衡來看，非常適合成為國家政治中心或首都。立法院遷建與否，任何提案我們都尊重，也盼社會各界能充分討論，立法院是合議制，最終都還是需要經過院會作出決議。

立委廖偉翔也說，韓院長提出的方案是基於北部腹地的現實考量，是負責任的盤點。但是，立法院遷建是百年大計，應該從長計議，畢竟不是搬一個辦公桌，而是搬一個國家的格局。

他說，身為台中的子弟，從區均衡的角度，台中市是絕對值得被納入評估。他主張由專家委員會進行全台選址的評比，用數據說話、用專業決定。台中在台灣的地理中心，也是交通樞紐，腹地充足，我們不怕比較，就怕不比較。

廖偉翔說，遷建是需要行政院配合以及有龐大的預算，不是一個單位說了算，所以與其點名在野黨表態，不如先回頭問問賴清德總統跟卓榮泰院長「你們支不支持首都減壓，而且願意編列預算？」中央不點頭，要遷去哪裡都是假議題。