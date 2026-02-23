基隆議長童子瑋要選市長團拜提3願望 聚焦市政挑戰盼府會合力完成

基隆市議會今天舉辦新春團拜，議長童子瑋將參選基隆市長，今天是任內最後一次主持團拜。他對今年議會（問政）提出3個期許，分別是推動中央預算過關，保障通勤補助；精準照顧長者，應對高齡化社會。落實生活福利，加強警察加給和基層保障。

市議會上午舉辦團拜活動，童子瑋和副議長楊秀玉，以及大多數議員都出席。基隆市長謝國樑、副市長邱佩琳和市府局處長也到場，互祝新年快樂。

童子瑋說，議會在馬年從今天開始開工，希望大家都能馬力十足、馬上工作。基隆還有很多市政挑戰和問題，需要議員共同來努力，反應市民心聲跟意見，讓基隆市持續進步。

童子瑋也提出他個人的3個期許，希望市府和議會共同努力完成。首先是基隆市有10萬名的通勤族，許多人使用 T-Pass 通勤月票。今年度中央總預算卡關，補助受影響。市府雖表示會補貼，但也許還會有一些狀況，持續墊付也會造成市的負擔，期許大家發揮政治影響力，讓國會盡速通過總預算，解決市府墊款的問題。

基隆已屬超高齡社會，長輩照顧資源強化是未來必然趨勢。童子瑋的第2個期許是希望市府在財政穩定的前提下，研擬出精準照顧長者的執行草案，在大方向上，議會將提供高度的支持。

童子瑋表示，第3個期許是生活福利的具體落實，包括警察加給、基層保障等等問題。讓青年父母親減低負擔的營養午餐減免，是他跟謝國樑都非常支持的政策，聽說今年就要上路。行政院已宣布開放各縣市警察核的繁重加給，市府承諾會編列，請快馬加鞭，讓警消同仁可以獲得這個補助跟心理上的回饋。

童子瑋說，市府與市議會是互補、共同前進的力量，在新的一年，讓大家以「馬上工作」、「馬力十足」的精神，一同為基隆的交通、照顧還有生活福利共同努力，讓基隆成為市民安心生活、幸福前行的城市。