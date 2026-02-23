籲重建溝通橋梁 鄭麗文：兩岸需建立互信 否則只剩武器替大家發言

國民黨今天表示，黨主席鄭麗文近日接受丹麥媒體「貝林時報」專訪，闡述國民黨的兩岸路線與務實避戰的堅定立場，鄭麗文表示，兩岸必須建立互信，否則最終將只剩下武器替大家發言。

國民黨今天下午發出新聞稿表示，鄭麗文近日接受丹麥媒體「貝林時報」（Berlingske）專訪，面對外界的不實指控與誤解，鄭麗文表示，「這一切關乎於正視現實」。

國民黨指出，隨著近年來兩岸局勢升溫，軍事演習頻繁，台灣已然成為中美博弈下的最大風險熱點。鄭麗文與國民黨團隊深知，若兩岸失去溝通管道，台灣的處境將極度危險。鄭麗文在專訪中呼籲，重建兩岸溝通橋梁的急迫性，以及必須建立互信，否則最終將只剩下武器替大家發言。

國民黨說明，國民黨的核心理念在於「避戰」與「保護台灣人民的最大利益」。為此，鄭麗文受訪時強調，一旦發生衝突，台灣無法贏得戰爭，台灣將成為最大的輸家，這正是國民黨必須竭盡全力避免的悲劇。

鄭麗文談及，基於對台灣未來的強烈責任感，國民黨將不畏艱難，積極尋求與對岸展開對話的空間，以最大程度為台灣爭取和平的籌碼。

國民黨呼籲，真正的愛台灣不是將國家推向戰爭邊緣，而是透過對話化解分歧，國民黨將持續致力於扭轉當前的危險局勢，為台灣人民創造一個和平、繁榮且安全的未來。