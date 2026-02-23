AIT以美國意象花燈首度參與台北燈節 谷立言：同慶美國250歲

快訊

中央社／ 台北23日電
AIT處長谷立言（Raymond Greene）。圖／聯合報系資料照片
美國在台協會AIT）處長谷立言今天接受媒體專訪表示，AIT今年將以美國意象主題花燈，首度參與台北燈節，同時慶祝美國建國250年。被問及最愛說的中文詞句，他說，「紙上談兵，因為大家似乎都對台灣的國防預算有意見」。

2026台北燈節2月25日登場，谷立言（Raymond Greene）接受ICRT專訪表示，AIT將首度參與台北燈節，作為美國建國250週年的「自由250」（Freedom 250）活動一環，並以「輝映自由．共譜繁榮」（Light of Freedom, Promise of Prosperity）為主題打造花燈。

谷立言說，AIT主題花燈呈現美國國會、金門大橋、自由女神像等美國意象，2月25日將與台北市長蔣萬安一同剪綵，為花燈揭開序幕。AIT也將在全台各地參與燈會活動，直到3月15日。

被問及30年來的外交生涯聚焦亞洲，谷立言表示，第一次住在亞洲是1989年以交換學生的身分到日本，適逢中國天安門事件，當時意會到美日關係的重要性以及全球經濟重心移往亞洲的趨勢，因此決定專注在亞洲，亞洲也持續成為華府、甚至全球的焦點。

谷立言另透露，早在8歲就決定投入外交工作。從小就愛看新聞，1979年發生伊朗人質危機，美國駐伊朗大使館被佔領444天，期間每天都有相關報導，因此了解到外交工作，進而立志成為外交人員，這也許是比較怪的動機。

在「快問快答」中，谷立言表示，比起茶更喜歡喝咖啡，「尤其我7歲就開始喝咖啡了」。台灣小吃最愛香腸、不愛臭豆腐。被問到最愛說的中文詞句，谷立言說，「紙上談兵，因為大家似乎都對台灣的國防預算有意見」。

谷立言在節目中也分享「歌單」，除了列出「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）的歌曲，也說自己比較多愁善感的時候會聽鄉村樂。

