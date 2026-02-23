國情報告形式待協商 傅崐萁籲總統有問有答、不閃不躲

賴清德總統今天與五院院長新春茶敘，立法院長韓國瑜會後透露，賴總統願赴立院國情報告，而方式將採「統問統答」。國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，最好的溝通就是有問有答、不閃不躲，期待報告能真正「解惑」，讓大家不必靠補充及解讀，而問答環節則須藉朝野協商來確認。

韓國瑜會後回到立法院開記者會表示，五院都關切總預算、軍購預算等，他邀請賴總統親自到立法院，「賴總統欣然接受，願意來立法院做國情報告」，他將取得三黨團共識後正式行文邀請賴總統，而方式一定是採取「統問統答」。

傅崐萁回應，對於韓國瑜恭忠體國辛苦推動朝野溝通與費心的安排，創造更多互動協調的空間，深表敬意與謝意；既然賴總統願意到立法院國情報告，並接受國會的監督與詢答，那國民黨團表示尊重，畢竟把話說清楚，比隔空喊話更有效率。

傅崐萁表示，期待這場報告能真正「解惑」，讓立法委員與國人關心的重大議題，包括預算編列、國安挑戰與政策方向，都能向國會與國人講明白、說清楚，不必靠補充說明、更不用靠會後解讀。至於問答環節，必須透過朝野協商，來確認進行的方式。

傅崐萁認為，最好的禮遇與溝通，就是據實回答問題；最好的溝通，就是有問有答、不閃不躲。只要資訊透明、內容清𥇦，相信不僅能化解誤會，也能讓全民一起放心開拓好年，認真為台灣拚未來。