考試院新春團拜 院長周弘憲：再精進考績法制

考試院今天舉行民國115年新春團拜。考試院長周弘憲說，期勉面對AI浪潮與人口結構變化等挑戰，持續健全文官制度，也要再精進考績法制，使公部門攬才及留才機制與時俱進，作為國家永續發展堅實後盾。

考試院今天透過新聞稿表示，周弘憲在新春團拜時致詞指出，過去一年，考試院完成許多制度改革，在人事制度方面，修正公務人員保障法、考績法、安全及衛生防護辦法、公務人員激勵辦法等法規，強化公部門霸凌防治與安全衛生防護，並放寬指名商調限制、育孫留停、新增身心調適假、調高職務列等及強化即時獎勵機制等，致力營造更友善的公務職場環境。

周弘憲說，在國家考試改革方面，則成立測驗研究中心，精進國考試題品質。

周弘憲表示，新的一年，面對AI人工智慧發展、人口結構變遷等挑戰，考試院仍有許多事情要做，包括持續推動國考減科、擴大電腦化測驗規模，藉以吸引更多年輕世代的人才進入公部門服務，也要再精進考績法制，以發揮考績積極功能等，期勉大家繼續攜手共同推動各項改革，齊心走在正確的道路上。

公務員考績制度的「甲等比例上限」長期引發基層公務員不滿，更在公共政策網路參與平台掀起討論。行政院人事總處10日指出，關於改革考績制度、取消考績比例限制及回歸覈實考評等建議，因涉考績法制、各機關實務運作及預算配置，正積極蒐集意見研議中。

公務人員考績法的主管機關是銓敘部。