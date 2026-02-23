北市議會「藍白分」？黃瀞瑩：市政議題無關黨派 民眾黨走自己的路

民眾黨北市議員黃瀞瑩、市議員參選人吳怡萱今上網路政論節目，談到北市市政議題及藍白合等，黃瀞瑩說，在上個會期黨團和國民黨團有些意見不同之處，被操作成藍白分裂，不過市政議題較無關乎黨派，民眾黨就是「走自己的路」，把論述跟邏輯說清楚。

黃瀞瑩表示，蔣萬安剛上任的幾年前針對京華城、台智光、北士科等成立調查小組，且過去面對議員質詢比較強硬，但到這二年質詢，蔣萬安比較會聽議員的意見，甚至兩人還會討論好孕專車、兒童公園。

不過，她作為議員，在生生喝鮮乳議題上，對於花900萬製作一張悠遊卡，到便利商店換一罐牛奶或豆漿，但兒童到國小後又會發學生證，形同浪費，另外市政政策包含社宅、轄區內的北投市場改建等，身為議員還是會監督市政。

面對副市長李四川也宣布二月底將辭職，黃瀞瑩說，李四川過去很多政策、建言等幫助蔣萬安，對於李四川離開市府，對蔣來說會是挑戰，「除了這四年下來自己的成績單之外，也要看有沒有蔣萬安市長的施政亮點。」

至於市議會是否延續藍白合，吳怡萱強調，民眾黨並非像是民進黨投票蓋章部隊，身為在野黨，民眾黨要理性監督，也希望台北市長蔣萬安能夠為市民好。至於藍白合與否，她認為，前提是要為了市民好，若因此不監督就是失職。

黃瀞瑩說，這個會期上民眾黨團和國民黨團會有意見不同地方，被操作成藍白分裂，但其實市政的議題都是在生活上或法規鬆綁等議題，無關乎黨派，即便是同黨議員可能都有不同意見，反而是要落實自己政見時說的話。

她也說，台北市沒有母雞，小雞要更加團結，現有北市民眾黨4席議員要展現過去做了什麼，民眾黨就是「走自己的路」，把論述跟邏輯說清楚。