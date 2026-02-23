快訊

經典不敗！林志穎神曲回憶殺 登「紅白」收視高點3.31

台南明星高工出手了 學生虐死青蛙…鞭炮塞嘴引爆PO片賺流量引眾怒

馬年紅盤「衝高壓尾」原因曝！自營商狠抽114億元 三大法人賣超51億元

北市議會「藍白分」？黃瀞瑩：市政議題無關黨派 民眾黨走自己的路

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民眾黨北市議員參選人吳怡萱（左起）、市議員黃瀞瑩上網路政論節目。圖／「CNEWS匯流新聞網」提供
民眾黨北市議員參選人吳怡萱（左起）、市議員黃瀞瑩上網路政論節目。圖／「CNEWS匯流新聞網」提供

民眾黨北市議員黃瀞瑩、市議員參選人吳怡萱今上網路政論節目，談到北市市政議題及藍白合等，黃瀞瑩說，在上個會期黨團和國民黨團有些意見不同之處，被操作成藍白分裂，不過市政議題較無關乎黨派，民眾黨就是「走自己的路」，把論述跟邏輯說清楚。

黃瀞瑩表示，蔣萬安剛上任的幾年前針對京華城、台智光、北士科等成立調查小組，且過去面對議員質詢比較強硬，但到這二年質詢，蔣萬安比較會聽議員的意見，甚至兩人還會討論好孕專車、兒童公園。

不過，她作為議員，在生生喝鮮乳議題上，對於花900萬製作一張悠遊卡，到便利商店換一罐牛奶或豆漿，但兒童到國小後又會發學生證，形同浪費，另外市政政策包含社宅、轄區內的北投市場改建等，身為議員還是會監督市政。

面對副市長李四川也宣布二月底將辭職，黃瀞瑩說，李四川過去很多政策、建言等幫助蔣萬安，對於李四川離開市府，對蔣來說會是挑戰，「除了這四年下來自己的成績單之外，也要看有沒有蔣萬安市長的施政亮點。」

至於市議會是否延續藍白合，吳怡萱強調，民眾黨並非像是民進黨投票蓋章部隊，身為在野黨，民眾黨要理性監督，也希望台北市長蔣萬安能夠為市民好。至於藍白合與否，她認為，前提是要為了市民好，若因此不監督就是失職。

黃瀞瑩說，這個會期上民眾黨團和國民黨團會有意見不同地方，被操作成藍白分裂，但其實市政的議題都是在生活上或法規鬆綁等議題，無關乎黨派，即便是同黨議員可能都有不同意見，反而是要落實自己政見時說的話。

她也說，台北市沒有母雞，小雞要更加團結，現有北市民眾黨4席議員要展現過去做了什麼，民眾黨就是「走自己的路」，把論述跟邏輯說清楚。

藍白合 民眾黨 黃瀞瑩 國民黨 議員

延伸閱讀

影／將投入新北選戰...李四川吐露心底話 與蔣萬安互動曝好交情

最後一周台北隊...李四川允蔣萬安做一事：北市還是我娘家啦

昨與江啟臣合體送鐵鎚 李四川今親曝「鐵鎚精神」意涵

李四川辭呈簽了沒 蔣萬安：有消息就告訴大家

相關新聞

五院新春茶敘 韓國瑜：賴總統願赴立法院做國情報告

賴清德總統今天與五院院長新春茶敘，立法院長韓國瑜會後回到立法院開記者會表示，五院都關切總預算、軍購預算等，他邀請賴總統親...

五院院長茶敘 賴總統謝韓國瑜提「化」字建言回應「四化」

賴清德總統今早與立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘，賴總統開場致詞時表示，新的一年開始，「我們必然是要朝向：化誤解為理解、...

北市議會「藍白分」？黃瀞瑩：市政議題無關黨派 民眾黨走自己的路

民眾黨北市議員黃瀞瑩、市議員參選人吳怡萱今上網路政論節目，談到北市市政議題及藍白合等，黃瀞瑩說，在上個會期黨團和國民黨團...

「賴神鬥老柯」第二回合 蔡其昌、柯建銘總召之戰勝負明揭曉

立法院新會期明天開議，政壇關注民進黨立法院黨團改組戰況，今年由賴清德總統屬意人選、立法院前副院長蔡其昌將挑戰「萬年總召」...

韓國瑜提立法院遷建議題 楊瓊瓔：我主張評估將立法院遷建到台中

立法院遷建議題，立委楊瓊瓔今天表示，很感謝韓國瑜院長願意把這個議題拿出來討論。她從2009年起就多次在立法院提案，從國土...

國情報告形式待協商 傅崐萁籲總統有問有答、不閃不躲

賴清德總統今天與五院院長新春茶敘，立法院長韓國瑜會後透露，賴總統願赴立院國情報告，而方式將採「統問統答」。國民黨立法院黨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。